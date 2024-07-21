Dışişleri Bakanlığından katil İsrail’e tepki: Yargıda hesap verecek

NETANYAHU KABİNESİ KATLİAM ŞEBEKESİDİR

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın alçak paylaşımına bir yanıtta AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı:

İsrail'de Netanyahu'nun kabinesi, 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesidir. Bu şebeke de aynı tüm soykırım suçluları gibi katliamlarını sürdürebilmek için bir yalan makinası gibi hareket ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalanları da tarih boyunca görülen soykırımcı faşistlerin yöntemleriyle aynı. Ortadoğu ve dünya barışı için bir tehdit olan bu katliam şebekesi, er ya da geç yargılanacaktır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği hakikatler, insanlık için değer olmaya devam edecektir. İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir.