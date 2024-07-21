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Dışişleri Bakanlığından katil İsrail'e tepki: Yargıda hesap verecek

ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 18:46 Güncelleme: 21.07.2024 20:11
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Dışişleri Bakanlığından katil İsrail’e tepki: Yargıda hesap verecek

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanının sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. İsrail'in suçlarını yalan ve iftira ile gizlemeye çalıştığı vurgulandı, "İktidarda kalmak amacıyla kırk bine yakın Filistinliyi öldüren ve bölgesel savaş başlatmak isteyen Netanyahu hükümetinin üyeleri suçlarının hesabını verecekler" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya paylaşımı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları "bir dizi yalan, iftira ve saygısızlığın" arkasına gizlemeye çalıştığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "İktidarda kalmak amacıyla Gazze'de 40 bine yakın Filistinliyi öldüren ve bölgesel bir savaş başlatmak isteyen Netanyahu hükümetinin üyeleri, uluslararası mahkemelerde yargılanacak ve işledikleri suçların hesabını vereceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in, Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan "kirli propaganda faaliyetleri ve psikolojik harekat girişimlerinin" sonuçsuz kalacağı kaydedilen açıklamada, "İktidarda kalmak amacıyla Gazze'de 40 bine yakın Filistinliyi öldüren ve bölgesel bir savaş başlatmak isteyen (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin üyeleri, uluslararası mahkemelerde yargılanacak ve işledikleri suçların hesabını vereceklerdir. Türkiye, Filistin halkının adalet ve barış içinde yaşama hakkını savunmaya ve gerçekleri söylemeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren bir paylaşım yapmıştı.

NETANYAHU KABİNESİ KATLİAM ŞEBEKESİDİR
İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın alçak paylaşımına bir yanıtta AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı:

İsrail'de Netanyahu'nun kabinesi, 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesidir. Bu şebeke de aynı tüm soykırım suçluları gibi katliamlarını sürdürebilmek için bir yalan makinası gibi hareket ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalanları da tarih boyunca görülen soykırımcı faşistlerin yöntemleriyle aynı. Ortadoğu ve dünya barışı için bir tehdit olan bu katliam şebekesi, er ya da geç yargılanacaktır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği hakikatler, insanlık için değer olmaya devam edecektir. İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir.

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