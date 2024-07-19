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"Hayvansever CHP" tek bir barınak bile yapmamış! "Köpekleri çok seviyoruz" algıları çöktü

Sokak köpekleri sorununa TBMM çatısı altında çözüm arayan AK Parti'nin diyalog teklifine kavga-dövüşle yanıt veren CHP, çocukları ölen ve yaralanan anne-babalara acımasız tavrıyla da Türkiye'nin tepkisini çekti. Peki köpekler için ortalığı yangın yerine çeviren CHP'nin belediyelerinde durum ne? Yapılan araştırmalar neticesinde CHP'nin köpek sevgisinin sadace lafta olduğu görüldü. Türkiye geneline bakıldığında CHPli belediyelerin tek bir barınak yaptırmadığı ve kısırlaştırma oranlarının da en düşük seviyede olduğu ortaya çıktı.

Giriş: 19.07.2024 09:59 Güncelleme: 19.07.2024 10:01
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Hayvansever CHP tek bir barınak bile yapmamış! Köpekleri çok seviyoruz algıları çöktü
Sokak hayvanları yasası olarak bilinen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' önceki gün TBMM Başkanlığına sunuldu. CHP, sokaklardaki başıboş köpek sorununa son vermek için hazırlanan kanun teklifinin komisyon ve Genel Kurul görüşmelerini zorlaştırma kararı aldı. Genel Başkan Özgür Özel partisinin salı günü yapılan grup toplantısında yasaya karşı olduklarını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li ilçe belediye başkanları da yasaya karşı olduklarını açıkladı. SABAH'ın yaptığı araştırmada CHP'li yöneticilerin sahipsiz sokak hayvanları için tek bir yeni barınak dahi inşa etmediği görüldü.
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Hayvansever CHP tek bir barınak bile yapmamış! Köpekleri çok seviyoruz algıları çöktü

İŞTE O TESİSLER VE FAALİYETE ALINMA YILLARI

İBB'nin toplamda 7 bakımevi bulunurken bu bakımevi, 6 adet rehabiltasyon ve hayvan hastanelerinin tamamının AK Parti döneminde yapıldığı ortaya çıktı. İşte İBB'ye ait bakımevleri ve yapım yılları. Cebeci Hayvan Hastanesi ve Bakımevi, 2011'de, Orhanlı Sahipsiz Hayvan Bahçeli Yaşam Alanı 2012'de, Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı, 2015'te, Gümüşdere Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı, 2018'de, Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşan Alanı, 2018'de, Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi, 2020'de hizmete açıldı. Kemerburgaz'daki bu tesis de AK Parti döneminde yapıldı ancak açılışı yenileme yapılarak Ekrem İmamoğlu döneminde gerçekleşti. Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi ise 1924 yılında faaliyete alındı.

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Hayvansever CHP tek bir barınak bile yapmamış! Köpekleri çok seviyoruz algıları çöktü

KISIRLAŞTIRMADA SON 9 YILIN EN DİP SEVİYESİ

Daha önce sokak köpeklerini Kocaeli'nin Gebze ilçesinde terk ederken suçüstü yakalanan İBB'nin 'kısırlaştırma' çalışmalarında da yetersiz kaldığı görüldü. Köpek popülasyonunu azaltmak için en basit ve güçlü yöntem olan kısırlaştırmada İBB'nin son 9 yıllık performansına göre çok geriye düştüğü belirlendi. 2021'de yaklaşık 13 bin köpeği kısırlaştırdığı grafiklere yansıdı. 2024 yılında ise şu ana kadar yaklaşık 3 bin köpeğe kısırlaştırma tedavisi uyguladığı görüldü.

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Hayvansever CHP tek bir barınak bile yapmamış! Köpekleri çok seviyoruz algıları çöktü

4 YILDIR AÇILAMAYAN KÖPEK BARINAĞI

Ankara'da ise ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, 4 yıl önce doğrudan ihale usulü ile 21/B maddesine uygun şekilde ihalesinin yapıldığı ve inşaat çalışmalarına başladığı Çankaya'daki Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapımı 4 yıldır bitirilemedi. ABB, 2023 yılında sadece 7 bin 500 hayvanına kısırlaştırma tedavisi uyguladı. Bu düşük hedef nedeniyle sokak köpeği sayısı hızla arttı. 2024 yılı için belirlenen kısırlaştırma hedefi ise 7 bin 750 oldu.

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Hayvansever CHP tek bir barınak bile yapmamış! Köpekleri çok seviyoruz algıları çöktü

İHMALKARLIK VE YETERSİZLİK

Edirne Belediyesi'nde de hayvan bakım evinde yaşanan trajik koşullar, hem hayvanseverlerin hem de vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Barınağa bırakılan köpek ve kediler gerekli hijyenik şartların sağlanmaması, düzenli beslenmenin sağlanmaması ve yetersiz personel nedeniyle acı çekiyor. Barınakta çalışan personel sayısının yetersiz olması, hayvanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında ciddi aksaklıklara yol açıyor. 22 Dost Eli Derneği Başkan Yardımcısı Ceren Tüzüner, eski ve yeni belediye başkanlarından bu eksikliklerin giderilmesi talebinde bulunduklarını ancak henüz barınakta iyileştirmeler yapılmadığını belirtti.