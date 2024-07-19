"Hayvansever CHP" tek bir barınak bile yapmamış! "Köpekleri çok seviyoruz" algıları çöktü

Sokak köpekleri sorununa TBMM çatısı altında çözüm arayan AK Parti'nin diyalog teklifine kavga-dövüşle yanıt veren CHP, çocukları ölen ve yaralanan anne-babalara acımasız tavrıyla da Türkiye'nin tepkisini çekti. Peki köpekler için ortalığı yangın yerine çeviren CHP'nin belediyelerinde durum ne? Yapılan araştırmalar neticesinde CHP'nin köpek sevgisinin sadace lafta olduğu görüldü. Türkiye geneline bakıldığında CHPli belediyelerin tek bir barınak yaptırmadığı ve kısırlaştırma oranlarının da en düşük seviyede olduğu ortaya çıktı.

Giriş: 19.07.2024 09:59 Güncelleme: 19.07.2024 10:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL