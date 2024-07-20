20 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden depremzede ailelere skandal tavır

ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 07:56 Güncelleme: 20.07.2024 08:06
ABONE OL
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden depremzede ailelere skandal tavır

İzmir'deki depremin ardından 13 aile, Büyükşehir Belediyesi'ne ait TOKİ konutlarına yerleştirildi. Tahsis süresi dolmadan depremzede aileleri tahliye etmeye kalkışan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu skandal tavrı kamuoyunda haber olunca, mevcut yönetim skandal kararından vazgeçmek zorunda kaldı. Aileler evlerde yaşamlarını sürdürmeye devam edecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör