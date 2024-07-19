CHP’nin ikiyüzlü köpek hassasiyeti! Kliniklerde veterinerler dikiş atacak iğne iplik bulamıyor

İhtiyaçları olan hiçbir şey doğru düzgün temin edilmiyor. Var olan bazı belediyeler de bütçe olmadığı için kısırlaştırma için kullanılan malzeme alınamıyor.

Bizim işimiz hekimlik. Hekime gerekli techizat, malzeme, bina, fiziki ortam sağlarsanız işini yapabilir. Bunu sağlamazsanız yapması mümkün değil.