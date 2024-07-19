FETÖ’cü hakime mahkemeden skandal beraat! Avukat masraflarını da devlet ödeyecek

Verilen dinleme ve teknik araçla izleme kararlarında talep edilen kişilerin herkes tarafından tanınan ve terör örgütü üyesi olmadığı kolayca anlaşılabilecek kişiler olduğu bilinmesine rağmen görüşmelerinin kayıt altına alınmasına sebebiyet verdiği, suça iştirak ettiği, FETÖ üyesi emniyet mensuplarıyla birlikte hareket ettiği belirtilerek hakkında dava açıldı.

Hakim Savaş Çelik telekulak soruşturması kapsamında ilk derece mahkeme sıfatıyla Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından yargılandı. Savaş Çelik bu davanın yanı sıra FETÖ terör örgütü üyeliğinden de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Çelik, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 5 Temmuz 2023 tarihinde beraat etti. Verilen karar da 5 Eylül 2023 tarihinde kesinleşti.