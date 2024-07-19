FETÖ'cü hakime mahkemeden skandal beraat! Avukat masraflarını da devlet ödeyecek
FETÖ'nün Selam Tevhid Kumpası hakimi olan Savaş Çelik, "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandığı davada beraat etti. Devlet büyükleri ve kendilerine engel olarak gördükleri yüzlerce kişiye dinleme yapan FETÖ'cü polislere dinleme izni çıkaran dönemin hakemi Çelik'in avukat masraflarını da devlet ödeyecek. İşte skandalın perde arkası...
Tarihin en büyük telekulak skandalında 17 Aralık darbe girişimine kalkışan FETÖ'nün, İstanbul Terörle Mücadele Şube'de görevli üst düzey örgüt üyesi polisler tarafından "Selam Tevhid Örgütü" isimli uydurma bir örgüt ürettiği ortaya çıkmıştı.
Kendilerine engel gördükleri ya da hasım olduğunu düşündükleri 7 bin kişi 3 yıl boyunca dinlenip izlenmişti. Aralarında devlet büyüğü, bakan, bürokrat ve gazetecilerin de bulunduğu 120 kişi hakkında dinleme ve izleme kararı veren İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Savaş Çelik'in de 120 kişi hakkında dinleme izleme kararı verildiği belirlendi.
Savaş Çelik, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 24 Ağustos 2016'da ihraç edildi. Çelik hakkında hem FETÖ üyeliğinden hem de telekulak kapsamında iki farklı soruşturma açıldı. Balyoz Davası hakimlerinden de olan Savaş Çelik o dönem tutuklandı.
FETÖ ÜYELİĞİNDEN BERAAT
Sabah'ın haberine göre; Hakim Savaş Çelik'in suçtan zarar gören ve soruşturma kapsamına alınan 31 ayrı kişi, kurum ve kuruluş hakkında 15 Ağustos 2011 tarihinden başlayarak iletişim tespiti, teknik araçla izleme kararlarına ve birçok uzatma kararlarına İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi olarak imza attığı tespit edildi.
Verilen dinleme ve teknik araçla izleme kararlarında talep edilen kişilerin herkes tarafından tanınan ve terör örgütü üyesi olmadığı kolayca anlaşılabilecek kişiler olduğu bilinmesine rağmen görüşmelerinin kayıt altına alınmasına sebebiyet verdiği, suça iştirak ettiği, FETÖ üyesi emniyet mensuplarıyla birlikte hareket ettiği belirtilerek hakkında dava açıldı.
Hakim Savaş Çelik telekulak soruşturması kapsamında ilk derece mahkeme sıfatıyla Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından yargılandı. Savaş Çelik bu davanın yanı sıra FETÖ terör örgütü üyeliğinden de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Çelik, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 5 Temmuz 2023 tarihinde beraat etti. Verilen karar da 5 Eylül 2023 tarihinde kesinleşti.
SAVCI: CEZALANDIRILSIN
Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nde yapılan yargılamada Savaş Çelik hakkında mütalaa veren Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda hareket eden emniyet görevlilerinin eylemlerine iştirak ettiğini ancak FETÖ üyeliğinden beraat ettiğini belirterek sanığın eylemlerinin örgütsel eylem dışında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Savcı mütalaasında sanığın, gelen belgeleri dikkatlice inceleme imkanı bulamasa bile mesleki tecrübesi ve kıdemi gereği basit bir incelemeyle talep konusunun hukuka aykırılığını tespit etmesi mümkün iken iş yoğunluğuyla açıklanamayacak şekilde aynı hukuka aykırı işlemleri tekrar ettiğini, usulsüz tedbir kararlarının uygulanması sonucunda kişilerin aleni olmayan konuşmalarının dinlenmesi ve özel hayatlarına müdahale edilmesi suretiyle mağduriyetlerine neden olduğunu kaydederek görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmasını istedi.
DELİL YETERSİZLİĞİNDEN...
Yargıtay 12. Ceza Dairesi ilginç bir karara imza attı. Sanık hakimin 31 kişi hakkında verdiği dinleme-izleme kararları tarih ve sayı numaralarıyla karara eklendikten sonra "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, gizliliğin ihlali, ses veya görüntülerin kayda alınması, görevi kötüye kullanma suçlarından kamu davası açılmış ise de, sanığın kasıtlı olarak bu suçları işlediğine dair yeterli delil elde edilemediğinden beraatine karar verilmiştir" denildi.
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