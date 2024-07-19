TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığına Galip Ensarioğlu seçildi | Galip Ensarioğlu kimdir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum'dan boşalan TBMM Çevre Komisyonu başkanlığına AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu seçildi. Peki, Galip Ensarioğlu kimdir? İşte detaylar...
TBMM Çevre Komisyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine atanan Murat Kurum'un yerine komisyon başkanı seçmek üzere Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın başkanlığında toplandı.
Aydın, Başkanlık Divanına ulaşan adaylık önergesini okuttu. Önergede, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu'nun başkan seçilmesine ilişkin teklif edildi. Aydın, önergenin ardından gizli usul ile oylamayı yaptı. Oylama sonucunda Ensarioğlu 20 oy alarak komisyon başkanlığına seçildi.
Komisyon Başkanı Mehmet Galip Ensarioğlu, "Çevre Komisyonu hep beraber, yine gördüğümüz gibi, çalışmalarımızda da her zaman fikir birliğiyle, oy birliğiyle kararlar alan önemli bir Komisyon. Bu Komisyonun çalışmalarında bilmenizi isterim ki bütün arkadaşlarımızın fikir, düşünce ve eleştirileri her zaman yönetim biçimimizde esas olacaktır. Birlikte daha yaşanabilir bir ülke için, daha temiz, daha güzel bir çevre için hep beraber elimizden geleni yapacağız. Sivil toplum kuruluşlarıyla, buradaki arkadaşlarımızın tümünün fikir, düşünce, öneri ve eleştirileriyle parti ayrımı gözetmeksizin birlikte yöneteceğiz çünkü Çevre Komisyonu diğer komisyonlardan çok daha farklı, bugüne kadar işleyişi bakımından da bundan sonra da çalışması bakımından da öyle olacak. Birlikte güzel işler yapacağımız kanaatindeyim. Herhalde bu dönem son toplantımız olacak. İnşallah, yeni dönemde daha önce Murat Kurum Bakanımızla çalışmasını başlattığımız çalışmalarımızı birlikte yürüteceğiz. Başkanımızın Bakanlığa gitmesiyle birlikte daha güçlü bir şekilde, inşallah, bu Komisyon hem temsil edilecek hem güzel işler yapacak" ifadelerini kullandı.
MEHMET GALİP ENSARİOĞLU KİMDİR?
1 Ekim 1966'da Diyarbakır'da doğdu. Baba adı Sait, anne adı Zeliha'dır. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümünü ve Dicle Üniversitesi MYO. İşletme Bölümünü bitirdi.
Gıda toptancılığı, özel hastane işletmeciliği ve İnşaat Müteahhitliği yaptı. Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği, Diyarbakır Sanayici ve İş Adamları Derneği, Doğu ve Güneydoğu İş Adamları Federasyonu, Diyarbakır Kültür ve Sanat Vakfı ile Diyarbakır Sosyal ve Siyasal Araştırma Akademisinin kuruculuğunu yaptı ve Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanlığı yaptı.
1993-2009 tarihleri arasında Doğruyol Partisi İl Başkanlığı yaptı. 24. ve 26. Dönemde Diyarbakır AK Parti Milletvekili seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliğinde bulundu. Enerji ve Madencilik Sektöründe faaliyetlerine devam etmektedir.
Çok iyi düzeyde Kürtçe ve Zazaca, orta düzeyde İngilizce bilen Ensarioğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.
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