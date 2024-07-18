Uzayda Türk izi! TÜRKSAT 6A’nın son ateşleme işlemi başarıyla gerçekleşti

"TÜRKSAT 6A PROJESİ'NDE ÇOK ÖNEMLİ BİR AŞAMAYI TAMAMLADIK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, TÜBİTAK Uzay'da düzenlenen Türksat 6A 5. Ateşleme Programı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda Milli Uzay Programı'nın en önemli projelerinden biri olan Türksat 6A Projesi'nde çok önemli bir aşamayı, buradaki mühendislerin, araştırmacıların akıl ve alın teriyle başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Bu projeye yıllardır emek veren bütün araştırmacılara, mühendislere, Türksat'ın, TÜBİTAK'ın, TUSAŞ'ın, ASELSAN'ın, C-Tech'in bütün çalışanlarına teşekkür eden Kacır, Türkiye'nin uzay yolculuğunun 40 yıllık bir hayal olduğunu, 1985'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yerleşkesi'nde TÜBİTAK ve ODTÜ arasında imzalanan bir protokolle Ankara Elektronik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün kurulduğunu anımsattı.

O yıllarda Türkiye'nin kendi uydularını geliştirmesinin aslında planlarının yapılmaya başlandığını aktaran Kacır, "Fakat maalesef 80'li ve 90'lı yıllar Türkiye'de dönem dönem siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkların yaşandığı ve nihayetinde Türkiye'nin uzay yarışında dünya çapında işler ortaya koyma imkanı bulamadığı yıllar oldu. Ta ki 2000'lere kadar. 2000'li yıllardan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye, kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen ve kendi uydularından istifade edebilen bir ülke olabilmek adına peşi sıra pek çok başarılı projeyi hayata geçirdi. BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK ve geçtiğimiz yıl uzaya gönderdiğimiz yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydumuz İMECE'yle, özellikle görüntüleme uydularında muazzam bir yerli kabiliyet elde ettik." ifadesini kullandı.