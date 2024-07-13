Bakan Uraloğlu’ndan Türksat 6A açıklaması: Uzay yolculuğu sorunsuz sürüyor

"DERİN VADİLERİNİ TÜNEL VE VİYADÜKLERLE AŞTIK"

Suyun medeniyet olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, 2,3 milyar metreküp su depolama ve yıllık 1 milyar 900 milyon kilovatsaat enerji sağlama kapasitesiyle Cumhuriyet tarihinin en gurur verici eserlerinden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin öneminin daha da ortaya çıkmakta olduğunu söyledi. Uraloğlu, "Bir başka medeniyet göstergesi ise hiç şüphesiz yoldur. Su ile yol birleştiği zaman orada hayat binbir rengiyle ortaya çıkmakta, refah ve zenginlik artmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da, 'Yol Medeniyettir' sözünden hareketle; 2002 yılında 6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, yaklaşık 29 bin 434 kilometreye ulaştırdık. Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77'ye yükselttik. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık" dedi.

"TÜNEL UZUNLUĞUMUZU 50'DEN 753 KİLOMETREYE YÜKSELTTİK"

Bakanlıklarının ortaya koyduğu hizmetlerden bahseden Bakan Uraloğlu şöyle konuştu:

"Köprü yapım çalışmaları kapsamında; 2002 yılında 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğunu 779 kilometreye çıkardık. Tünel yapım çalışmaları kapsamında da 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 753 kilometreye yükselttik. Başlatmış olduğumuz otoyol seferberliği çerçevesinde 1.714 kilometre olan otoyol ağımızı ise 3 bin 726 kilometreye çıkardık. Türkiye'nin dört bir noktasında; doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi demeden, köyü-kasabası ya da büyükşehri fark etmeden da yeni yol çalışmalarıyla; ülkemizin ulaşım altyapısını güçlendirmek, modernize etmek ve vatandaşlarımıza daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle önemli adımlar atıyoruz"