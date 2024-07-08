Uzay yolculuğu için geri sayım! Bakan Uraloğlu A Haber’de: TÜRKSAT 6A ile kaliteli ve hızlı haberleşme imkanı sunacağız

"Uzaya göndereceğimiz Uçuş Modeli'nin Isıl Vakum Testlerini 2022 yılının aralık ayında tamamladık. Yine, Uçuş Modeli'nin Titreşim ve Akustik Testlerini ise Ağustos 2023'de bitirdik. Şok Testlerini Kasım 2023'de, Son Fonksiyonel Testleri Ocak 2024'de Sİ-EY-Tİ-AR (CATR) testleri Mart 2024'de, Kütle Özellikleri Ölçümünü de Nisan 2024'de tamamlayarak; İşlevsel testlerimizin hepsini bitirmiş olduk. Ardından da TÜRKSAT 6A tüm testlerden başarıyla geçtikten sonra 4 Haziran'da uydumuzu yörüngesine fırlatılması için ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki Space X tesislerine yolladık."

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Hali hazırda 5 uydumuz var. Hem bizim hem de dünyadaki 3 buçuk milyar insanın ihtiyacını karşılayabilen uydumuz var. TÜRKSAT 6A ile beraber bunu 5 milyara çıkaracağız, Hindistan'ın tamamı, Endonezya ve Malezya'yı ve Tayland'ı kapsayacağız, ve yüzde 65'e çıkaracağız.

"Öncelikle kendi ihtiyacımız, sivil ve haberleşme ihtiyacımız, televizyon yayıncılığımız karşılamak üzere yapacağız. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla bunu yapacağız. En kıymetlisi mutlaka yazılımı. Ve kendimizi daha çok güvende hissederek uzay vatana sahip çıkmaya devam edeceğiz.