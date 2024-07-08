Uzay yolculuğu için geri sayım! Bakan Uraloğlu A Haber'de: TÜRKSAT 6A ile kaliteli ve hızlı haberleşme imkanı sunacağız
Bu gece yörüngesine fırlatılacak olan ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A için heyecanlı geri sayım başladı. Uydunun devreye girmesiyle yaklaşık 5 milyar insana hizmet verilebilecek. Konuya ilişkin Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'de açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Ertelemeyi gerektirecek bir durum yok. Daha kaliteli ve hızlı bir haberleşme imkanını ülkemize sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.
Türk mühendislerince üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A bu gece uzay yolcusu. TÜRKSAT 6A için heyecanlı bekleyiş sürerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber ekranlarında bu uzay yolculuğuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Uraloğlu bu gece fırlatılması beklenen TÜRKSAT 6A'ya ilişkin "Daha kaliteli ve hızlı bir haberleşme imkanını ülkemize sunmuş olacağız. Kendimizi güvende hissederek uzay vatana sahip çıkacağız. Daha ileri teknoloji ve güvenilir." dedi.
FIRLATILDIKTAN 70 DAKİKA SONRA SİNYAL VERECEK?
Uydunun 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00:20'de fırlatılacağını hatırlatan Bakan Uraloğlu, uydunun kapsülden ayrıldıktan 70 dakika sonra ilk sinyalini vereceğini ve bunun gerçekleşmesi ile uydunun başarılı bir fırlatma geçirdiğini anlayacaklarını belirtti.
TESTLERİ BAŞARI İLE GEÇTİ
TÜRKSAT 6A ise Türk mühendisleri eliyle TUSAŞ'taki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi USET'te üretildiğine dikkati çeken ve uydunun yapım aşamasını anlatan Bakan Uraloğlu şöyle konuştu:
"2015 yılında TÜRKSAT ve Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliğiyle TUSAŞ tesislerinde kurduğumuz Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde işe başladık. 26 Aralık 2016 tarihinde ayrıntılı Kritik Gözden Geçirme Fazını yaptık. Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli'ni ise 2018 yılı sonunda tamamlayarak ikinci kritik gözden geçirme fazına geçtik. Bu fazı da 2018 yılının Kasım ayında tamamlayarak 2019 yılı başında Mühendislik Modeli'nin yapımını başlattık. 2022 yılında tamamladığımız Mühendislik Modeli'nin ardından yine 2022 yılının Haziran ayında Uçuş Modeli Başlangıç Fonksiyonel Testleri'ni gerçekleştirdik.
"Uzaya göndereceğimiz Uçuş Modeli'nin Isıl Vakum Testlerini 2022 yılının aralık ayında tamamladık. Yine, Uçuş Modeli'nin Titreşim ve Akustik Testlerini ise Ağustos 2023'de bitirdik. Şok Testlerini Kasım 2023'de, Son Fonksiyonel Testleri Ocak 2024'de Sİ-EY-Tİ-AR (CATR) testleri Mart 2024'de, Kütle Özellikleri Ölçümünü de Nisan 2024'de tamamlayarak; İşlevsel testlerimizin hepsini bitirmiş olduk. Ardından da TÜRKSAT 6A tüm testlerden başarıyla geçtikten sonra 4 Haziran'da uydumuzu yörüngesine fırlatılması için ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki Space X tesislerine yolladık."
Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Hali hazırda 5 uydumuz var. Hem bizim hem de dünyadaki 3 buçuk milyar insanın ihtiyacını karşılayabilen uydumuz var. TÜRKSAT 6A ile beraber bunu 5 milyara çıkaracağız, Hindistan'ın tamamı, Endonezya ve Malezya'yı ve Tayland'ı kapsayacağız, ve yüzde 65'e çıkaracağız.
"Öncelikle kendi ihtiyacımız, sivil ve haberleşme ihtiyacımız, televizyon yayıncılığımız karşılamak üzere yapacağız. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla bunu yapacağız. En kıymetlisi mutlaka yazılımı. Ve kendimizi daha çok güvende hissederek uzay vatana sahip çıkmaya devam edeceğiz.
İHA VE SİHA KONUSUNDA OLDUKÇA KIYMETLİ
Daha iyi ve güvenilir bir teknoloji. Daha kaliteli, hızlı bir haberleşme imkanını ülkemize sunmuş olacağız. Ve mutlaka İHA SİHA'ların da bu anlamda yönetilmesi, operasyonları ve dünyaya pazarlanması ve bu haberleşme hizmetinin de 6A ile 5B ile verilebilmesi bizim için kıymetli olacak."
'DÜNYADA 11 ÜLKEDEN BİRİYİZ'
11 üretici ülkeden birisiyiz. Bunu sadece ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak için değil, bunu aynı zamanda üreterek satarak dünyaya uydu üretici bir ülke haline geldik. Ve önümüzdeki süreçte de yoğun bir şekilde pazarlayacağız.
ERTELEME BEKLENİYOR MU?
Herhangi bir sıkıntı yok. Hava durumu gayet güzel. Ertelemeyi gerektirecek bir durum yok. 17.20 ile itibarı ile operasyon başlayacak. Yaklaşık birkaç saatlik dilim içinde fırlatılmasını bekliyoruz. İlk birkaç dakika kıymetli, hemen Falcon9 roketi ayrılacak. Sonra bir miktar daha devam edecek ve esas bulunduğu kapsülden ayrılacak.
Ve kanatlarını açacak ve artık güneş enerjisi depolamaya ve onunla harekete etmeye başlayacak. 70. dakikada sinyalini alacağız sonra yörüngesine doğru yolculuğuna devam ettireceğiz.
NE ZAMAN DEVREYE ALINACAK?
Ne zaman devreye alacağız sorusu var. Bu senenin sonunda tam anlamıyla işletmeye almış olacağız. Hayırlı olsun diyelim."
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