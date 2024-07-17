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İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 4 zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 20:30 Güncelleme: 17.07.2024 20:43
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İzmir’de uyuşturucu operasyonu! 4 zanlı tutuklandı

İzmir'de bir binanın asansör boşluğunda ve araç deposunda 7 kilo 844 gram sentetik uyuşturucu ile 66 bin 800 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

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