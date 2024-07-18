MİT'ten PKK'ya büyük darbe! Sözde istihbarat hücresi çökertildi! Terörist Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş yakalandı
Terör örgütü PKK'ya karşı verilen mücadele tüm hızıyla sürerken MİT Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü başarılı bir operasyona daha imza attı. Terör örgütü PKK'nın istihbarat yapılanmasında görevli oldukları tespit edilen ve İstanbul’da faaliyet gösteren Halil Kod adlı Sadık TOPALOĞLU ve Mehmet SAVAŞ yapılan operasyon sonucu yakalandı. İşte detaylar...
Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresini çökertti. MİT'in yoğun çalışmaları sonucu PKK'nın sözde istihbarat yapılanması ortaya çıkarıldı.
İSTİHBARAT TOPLAMA PEŞİNDELERDİ
Örgütün sözde istihbarat yapılanmasında çalıştığı belirlenen Halil Kod Sadık TOPALOĞLU ve Mehmet SAVAŞ tespit edildi.
İSTANBUL'DA PAKETLENDİLER
MİT Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyon sonucu, PKK'nın istihbarat yapılanmasında görevli oldukları ve İstanbul'da faaliyet gösterdikleri tespit edilen Halil Kod Sadık TOPALOĞLU ve Mehmet SAVAŞ İstanbul'da yakalandı.
MİT ADIM ADIM TAKİP ETTİ
MİT, örgütün istihbarat yapılanmasında yer alan Sadık TOPALOĞLU'nu tespit ettikten sonra adım adım takip altına aldı.
TOPALOĞLU'nun illegal yollarla Irak/Kandil'e geçerek istihbarat eğitimi aldığı, eğitim sürecinde örgüt sorumlularından Cuma Kod Cemil BAYIK ile görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi.
GAZETECİLİK KİSVESİYLE BİLGİ TOPLADI
Sadık TOPALOĞLU'nun, Türkiye'de görevlendirilmesi akabinde gazetecilik kisvesiyle terör örgütüne bilgi topladığı ortaya çıktı.
Ayrıca, Mehmet SAVAŞ ile örgüt adına finans faaliyetleri yürüttükleri ve paravan şirketler üzerinden Suriye'deki örgüt mensuplarına malzeme tedariğinde bulundukları MİT tarafından tespit edildi.
MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonu ile yakalanan PKK'lı Sadık TOPALOĞLU ve Mehmet SAVAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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