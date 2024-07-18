18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

MİT'ten PKK'ya büyük darbe! Sözde istihbarat hücresi çökertildi! Terörist Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş yakalandı

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 09:25 Güncelleme: 18.07.2024 09:47
ABONE OL
MİT’ten PKK’ya büyük darbe! Sözde istihbarat hücresi çökertildi! Terörist Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş yakalandı

Terör örgütü PKK'ya karşı verilen mücadele tüm hızıyla sürerken MİT Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü başarılı bir operasyona daha imza attı. Terör örgütü PKK'nın istihbarat yapılanmasında görevli oldukları tespit edilen ve İstanbul’da faaliyet gösteren Halil Kod adlı Sadık TOPALOĞLU ve Mehmet SAVAŞ yapılan operasyon sonucu yakalandı. İşte detaylar...

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresini çökertti. MİT'in yoğun çalışmaları sonucu PKK'nın sözde istihbarat yapılanması ortaya çıkarıldı.

Terörist Mehmet SavaşTerörist Mehmet Savaş

İSTİHBARAT TOPLAMA PEŞİNDELERDİ

Örgütün sözde istihbarat yapılanmasında çalıştığı belirlenen Halil Kod Sadık TOPALOĞLU ve Mehmet SAVAŞ tespit edildi.

Teröristbaşı Cemil Bayık ile terörist Sadık TOPALOĞLU Teröristbaşı Cemil Bayık ile terörist Sadık TOPALOĞLU

İSTANBUL'DA PAKETLENDİLER

MİT Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyon sonucu, PKK'nın istihbarat yapılanmasında görevli oldukları ve İstanbul'da faaliyet gösterdikleri tespit edilen Halil Kod Sadık TOPALOĞLU ve Mehmet SAVAŞ İstanbul'da yakalandı.

Terörist Sadık TOPALOĞLUTerörist Sadık TOPALOĞLU

MİT ADIM ADIM TAKİP ETTİ

MİT, örgütün istihbarat yapılanmasında yer alan Sadık TOPALOĞLU'nu tespit ettikten sonra adım adım takip altına aldı.

TOPALOĞLU'nun illegal yollarla Irak/Kandil'e geçerek istihbarat eğitimi aldığı, eğitim sürecinde örgüt sorumlularından Cuma Kod Cemil BAYIK ile görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi.

GAZETECİLİK KİSVESİYLE BİLGİ TOPLADI

Sadık TOPALOĞLU'nun, Türkiye'de görevlendirilmesi akabinde gazetecilik kisvesiyle terör örgütüne bilgi topladığı ortaya çıktı.

Terörist Sadık TOPALOĞLUTerörist Sadık TOPALOĞLU

Ayrıca, Mehmet SAVAŞ ile örgüt adına finans faaliyetleri yürüttükleri ve paravan şirketler üzerinden Suriye'deki örgüt mensuplarına malzeme tedariğinde bulundukları MİT tarafından tespit edildi.

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonu ile yakalanan PKK'lı Sadık TOPALOĞLU ve Mehmet SAVAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT’ten PKK’nın sözde istihbarat hücresine darbeMİT’ten PKK’nın sözde istihbarat hücresine darbe MİT’TEN PKK’NIN SÖZDE İSTİHBARAT HÜCRESİNE DARBE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör