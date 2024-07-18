18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
MİT’ten PKK’nın sözde istihbarat hücresine darbe

MİT’ten PKK’nın sözde istihbarat hücresine darbe

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.07.2024 09:32
Son dakika haberi… Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş’ı İstanbul’da yakaladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP Tanju Özcan’ı disipline sevk etti
CHP Tanju Özcan'ı disipline sevk etti
MİT’ten PKK’nın sözde istihbarat hücresine darbe
MİT’ten PKK’nın sözde istihbarat hücresine darbe
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı! 50 savaş gemisi ile dünyaya mesaj
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı! 50 savaş gemisi ile dünyaya mesaj
Alevi kanaat önderleri A Haber’e konuştu
Alevi kanaat önderleri A Haber’e konuştu
Varlık mücadelesi veren topraklar
Varlık mücadelesi veren topraklar
Tunahan’ın babası CHP ve DEM’li vekillere isyan etti! Çocuğum diri diri yendi, Allaha çocuğumu alsın diye yalvardım
Tunahan’ın babası CHP ve DEM’li vekillere isyan etti! Çocuğum diri diri yendi, Allaha çocuğumu alsın diye yalvardım
Yeni atamalar Resmi Gazete’de!
Yeni atamalar Resmi Gazete'de!
CHP, DEM ve TİP’ten Meclis’te ’başıboş köpek’ provokasyonu!
CHP, DEM ve TİP'ten Meclis'te 'başıboş köpek' provokasyonu!
Sosyal medya çukuru TikTok’ta bir skandal daha!
Sosyal medya çukuru TikTok'ta bir skandal daha!
DEM Parti’nin İstanbul çıkarması!
DEM Parti’nin İstanbul çıkarması!
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu!
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu!
Türkiye’den Nijer’e 3 bakanla çıkarma
Türkiye'den Nijer'e 3 bakanla çıkarma
Daha Fazla Video Göster