MSB’den Suriye’deki operasyonlara ilişkin açıklama: Terörü bertaraf etmek için oradayız

PKK'lı teröristler

SON BİR HAFTADA 72 TERÖRİST EX

Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 72'si son bir haftada olmak üzere, bu yılın başından itibaren 1427 teröristi etkisiz hale getirmiştir." dedi. Aktürk, 1427 teröristin 681'inin Irak'ın, 746'sının ise Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu da aktaran Aktürk, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam etmektedir. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında, teröristlere ait depo, sığınak ve mağaralarda tonlarca patlayıcı madde ile çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bu vesileyle, 12 Temmuz'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu şehit olan kahraman silah arkadaşımız İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz."

Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele konusunda komşu Irak ile işbirliği ve görüşmelere devam edildiğini belirterek, "Irak Merkezi Hükümeti ve Bölgesel Yönetim ile son dönemde atılan olumlu adımlardan memnuniyet duyuyor, terörle mücadelede ülkelerimiz arasındaki işbirliğini kalıcı hale getirmeyi arzuluyoruz. Terör örgütüne karşı sahadaki ortak mücadelemiz, örgütteki çözülmeyi hızlandırmış, kalıcı istikrar ve güvenlik için zemin hazırlamıştır." şeklinde konuştu.

İşbirliği, tecrübe paylaşımı ve karşılıklı destekle kazanılan müşterek kabiliyetlerin, bölgenin teröristlerden arındırılması ve yerel unsurların terörle mücadele yeteneği kazanmasına katkı sağladığını işaret eden Aktürk, şunları kaydetti:

"Bölgede 800 köyü zorla boşaltan, köyleri ateşe veren, yerleşim yerlerini ve ibadethaneleri dahi el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan, sivil halkı canlı kalkan olarak kullanan ve ormanları yakan eli kanlı teröristlerin, bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı yaratmaya çalışması, halkı kışkırtma girişimleri, kara propagandaya başvurması ve bu yolla uluslararası kamuoyunu yanıltma gayretleri, içine düştüğü acziyetin ve başarılı operasyonlarla bitme noktasına geldiğinin açık bir göstergesidir."