18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

İsrail'in Mescid-i Aksa provokasyonuna Türkiye'den sert tepki! Hukuk ve anlaşmalar hiçe sayılıyor

Giriş: 18.07.2024 16:51 Güncelleme: 18.07.2024 17:48
ABONE OL
İsrail’in Mescid-i Aksa provokasyonuna Türkiye’den sert tepki! Hukuk ve anlaşmalar hiçe sayılıyor

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail askerlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği provokasyon kınanırken "İsrail, bölgedeki gerginliği daha da artıracak bu tip eylemlere son vermelidir." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’e sert tepki göstererek "Bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir” dedi. İşte detaylar...

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen Filistin devletinin kurulmasını reddeden kararın hükümsüz olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği provokasyonu kınıyoruz. İsrail, bölgedeki gerginliği daha da artıracak bu tip eylemlere son vermelidir. Bu baskınla birlikte, İsrail Parlamentosu'nda Filistin devletinin kurulmasını reddeden bir kararın kabul edilmesi, İsrail'in uluslararası hukuk ve anlaşmaları hiçe saydığının diğer bir göstergesidir. İsrail Parlamentosu'nun bu kararı hükümsüzdür. 1967 sınırlarında, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması uluslararası hukukun bir gereğidir" denildi.

AK PARTİ'DEN İŞGALCİ BAKANA TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girmesine ilişkin açıklamada bulundu. Sözcü Çelik, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir. İsrail parlamentosunun Filistin Devleti'nin varlığını reddeden kararı ise mevcut soykırımcı yönetimin asimilasyon ve soykırım politikalarının tescili olan hukuksuz bir karardır. " dedi ve şöyle devam etti:

"SOYKIRIM SİYASETİNE KARŞI MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

"Bölge barış ve istikrarını daha büyük tehditlerle karşı karşıya bırakan her iki adım da vahimdir. Ortadoğu'da kalıcı barıştan yanayız ve bunun yolu adil bir barış temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulmasıdır. Gelinen noktada uluslararası toplum acil inisiyatif almalı ve barış için elini taşın altına koymalıdır. Cumhurbaşkanımızın adil bir barış için yürüttüğü mücadelenin esasları dünyada giderek daha çok devlet tarafından sahiplenilmektedir. Soykırım siyasetine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz."

Türkiye’den İsrail’e Mescid-i Aksa tepkisiTürkiye’den İsrail’e Mescid-i Aksa tepkisi TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E MESCİD-İ AKSA TEPKİSİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör