İsrail'in Mescid-i Aksa provokasyonuna Türkiye'den sert tepki! Hukuk ve anlaşmalar hiçe sayılıyor
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail askerlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği provokasyon kınanırken "İsrail, bölgedeki gerginliği daha da artıracak bu tip eylemlere son vermelidir." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’e sert tepki göstererek "Bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir” dedi. İşte detaylar...
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen Filistin devletinin kurulmasını reddeden kararın hükümsüz olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği provokasyonu kınıyoruz. İsrail, bölgedeki gerginliği daha da artıracak bu tip eylemlere son vermelidir. Bu baskınla birlikte, İsrail Parlamentosu'nda Filistin devletinin kurulmasını reddeden bir kararın kabul edilmesi, İsrail'in uluslararası hukuk ve anlaşmaları hiçe saydığının diğer bir göstergesidir. İsrail Parlamentosu'nun bu kararı hükümsüzdür. 1967 sınırlarında, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması uluslararası hukukun bir gereğidir" denildi.
AK PARTİ'DEN İŞGALCİ BAKANA TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girmesine ilişkin açıklamada bulundu. Sözcü Çelik, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir. İsrail parlamentosunun Filistin Devleti'nin varlığını reddeden kararı ise mevcut soykırımcı yönetimin asimilasyon ve soykırım politikalarının tescili olan hukuksuz bir karardır. " dedi ve şöyle devam etti:
"SOYKIRIM SİYASETİNE KARŞI MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"
"Bölge barış ve istikrarını daha büyük tehditlerle karşı karşıya bırakan her iki adım da vahimdir. Ortadoğu'da kalıcı barıştan yanayız ve bunun yolu adil bir barış temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulmasıdır. Gelinen noktada uluslararası toplum acil inisiyatif almalı ve barış için elini taşın altına koymalıdır. Cumhurbaşkanımızın adil bir barış için yürüttüğü mücadelenin esasları dünyada giderek daha çok devlet tarafından sahiplenilmektedir. Soykırım siyasetine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kazancı en yüksek olan bölümler belli oldu! TÜİK 34 mesleği A'dan Z'ye listeledi
- En uzun yaşayan insan Zaro Ağa'nın muazzam sırrı çıktı! Meğer 157 yıl boyunca...
- Ne iklim krizi ne de savaş: Dünyanın sonu böyle gelebilir! Uzmanı açıkladı: 5 yıl sonra…
- Kıdem tazminatı alacaklara hesaplama geldi! İşte brüt maaşa göre tablo: 1 3 5 10 15 20 yıla...
- KPSS Lise Başvuru EKRANI ÖSYM 2024 | KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı, hangi tarihlerde? Başvuru ücreti ne kadar?
- Deneyen 500 kişiden sadece 10 kişi buldu! Kimse doğru Google logosunu göremiyor!
- 48 49 50 51 yaşa tam 12'den emeklilik takvimi! 5750 5525 5000 güne SGK'dan nokta atışı tablo
- Emekliye jest gibi ödeme! Tam 17.750 TL Perşembe Cuma akşamüstü yatacak! 12.500 üstü 30.000 TL altı maaş alana...
- ÖGG sınav sonuçlarına SAATLER KALDI! 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuç ekranı açıldı mı? EGM ÖGG sonuç sorgulama
- Kuru fasulyeye bu yöntemle asla böcek uğramayacak! 2 adet eklemeniz yeterli
- SSK, BAĞ-KUR'luya fark ödemesi geliyor! Emekliye 12.500 TL'lik taban maaş hesabı yapıldı! Tahsis numarasına göre...
- ATM’lerde yeni dönem! Sistem değişiyor: Bankamatik bir anda…