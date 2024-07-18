Türkiye Somali açıklarında doğal gaz ve petrol arayacak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından açıklama...

"DOĞAL GAZ VE PETROL ARAYACAĞIZ"

Ama ülkemizin ihtiyaçları artıyor. Ülkemizin ihtiyaçları bunun çok daha ötesinde. Bunun için benim zaman zaman dile getirdiğim, Türkiye'nin sadece kendi karalarında ve denizlerinde arama değil, ama bunun ötesinde belli coğrafyalarda, belli ülkelerde doğalgaz ve petrol aramasında ortaklıklar yoluyla veya kendi başına, kendi milli petrol şirketlerimizin, doğalgaz şirketimizin daha aktif bir sürece gireceğimizi ifade etmiştim. Bunun bir örneğini açıkçası bugün görüyoruz. Somali'yle 7 Mart 2024 tarihinde yine bu salonda yaptığımız bizim bakanlıklar arası yaptığımız anlaşmanın, bugün itibarıyla artık daha somut hale döndüğünü görüyoruz. Ve daha önce ifade etmiştim. Somali, özellikle Somali Denizi Offshore'u çok önemli bir petrol ve doğalgaz kaynağı olduğunu düşündüğümüz bir alan. Somali Devleti'yle ülkemizin ilişkileri iki kardeş ülkeye yaraşır şekilde, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu hedef doğrultusunda daha ileri götürülmek üzere bize böyle bir misyon yüklendi ve bu çerçevede biz bugün burada Somali Offshore'unda üç tane blokta anlaşmamızı imza ettik.