Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Swap hariç net rezervler 4,5 yılın zirvesinde!
Türkiye'nin ekonomi alanında attığı adımlar meyvelerini veriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rezervlere ilişkin açıklama yaptı. Rezerv grafiği paylaşan Şimşek, "Swap hariç net rezervler 4,5 yılın zirvesinde" ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, haziranda 142,9 milyar dolar oldu.
TCMB tarafından, Haziran 2024 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.
Buna göre, resmi rezerv varlıkları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalarak 142,9 milyar dolar oldu.
Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 77,4 milyar dolara yükselirken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,8 azalarak 58,1 milyar dolara geriledi.
Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak yaklaşık 46,6 milyar dolara çıktı.
Bu tutarın yaklaşık 38,8 milyar doları anapara, 7,8 milyar doları faizden oluşuyor.
SWAP İŞLEMLERİ
Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 27,8 milyar dolar olurken, söz konusu tutarın 4,7 milyar dolar bir ay vadeli olarak kayda geçti.
Bu dönemde, şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşurken, söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,5 azalarak 49,6 milyar dolara indi.
BAKAN ŞİMŞEK GRAFİKLE PAYLAŞTI: 4.5 YILIN ZİRVESİDE
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rezervlere ilişkin açıklama yaptı. Rezer grafiği paylaşan Şimşek, "Swap hariç net rezervler 4,5 yılın zirvesinde" ifadelerini kullandı.
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