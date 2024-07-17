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Zehir tacirlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

AA ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 08:13 Güncelleme: 17.07.2024 08:40
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Zehir tacirlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Narkoçelik-27 operasyonlarında 396 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Operasyonlarda 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

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