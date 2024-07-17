81 ilde vatan nöbeti! Halk meydanları bırakmadı

GÖZYAŞI DÖKTÜLER



❱〉 KONYA: Ellerinde Türk bayraklarıyla Mevlana Meydanında toplanan yaşlısı genci binlerce kişi hep bir ağızdan dualar okundu. Sabah namazına kadar meydanda demokrasi nöbeti tutuldu.

Bazı vatandaşlarda gözyaşlarına hakim olamadı.



❱〉 ÇANAKKALE: İskele Meydanındaki törende dualar edildi. 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ve Milli Birlik Yürüyüşü yapıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler su gösterisi yaptı. .



❱〉 İZMİR: Ellerinde Türk bayraklarıyla Konak meydanında toplanan vatandaşlar şehitleri için dua etti. Etkinlik, saat 00.13'te Türkiye genelinde aynı anda okunan salanın ardından sona erdi.

❱〉 ADANA: Uğur Mumcu Meydanındaki törene katılan binlerce Adanalı ellerinden Türk bayraklarını düşürmedi.

Törende Kur'an ve 15 Temmuz konulu şiirler okundu.



❱〉 BURSA: 15 Temmuz Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe, Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu ve Mehter Takımı da eşlik etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından, İstiklal Marşı ve Kur'an okundu.



❱〉 TRABZON: 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet parkında düzenlenen törende Kur'an okunarak dua edildi. Bayrak koşusuna katılan sporcular taşıdıkları sancağı tören alanında Vali Aziz Yıldırım'a teslim etti.



❱〉 KOCAELİ: Sekapark'ta düzenlenen törene, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.