17 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Milli Savunma Bakanlığından Yunanistan Milli Savunma Bakanı Dendias'ın sözlerine sert tepki: Yalan ve iftira dolu...

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 09:55 Güncelleme: 17.07.2024 10:36
ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığından Yunanistan Milli Savunma Bakanı Dendias’ın sözlerine sert tepki: Yalan ve iftira dolu...

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın Kıbrıs Türklerini ve Türk ordusunu hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın, Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu açıklamasını şiddetle kınıyoruz." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın Kıbrıs Türkleri ve TSK hakkındaki sözlerine sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu açıklamasını şiddetle kınıyoruz." denildi.

İşte o açıklama
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın, Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Kahraman Türk ordusu, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkı uyarınca harekete geçmiş ve 1963 - 1974 yılları arasında Rum tarafınca her türlü zulme maruz bırakılmış olan Kıbrıs Türk halkını bir soykırım girişiminden kurtarmıştır.

Türk askerinin cesareti ve varlığı sayesinde 1974 yılından bu yana Kıbrıs'ta kan dökülmemiş, Yunanistan'ın Kıbrıs Rum halkı üzerindeki cuntacı baskısı ortadan kalkmış ve Yunanistan'daki askerî rejim yıkılarak demokrasiye dönüş mümkün hâle gelmiştir.

Mehmetçik, dün ve bugün olduğu gibi yarın da Kıbrıs'ta barış ve huzurun teminatı olacaktır.

Yunanistan Savunma Bakanı'nı, iki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri yapıcı bir yaklaşımla ilerletmeyi hedefleyen ortak tutumu baltalamaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.

Sayın Dendias'ın, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapma çabaları sonuç vermeyecektir.

MSB'nin Dendias ile ilgili yaptığı açıklamaMSB'nin Dendias ile ilgili yaptığı açıklama

NE OLMUŞTU?
Yunanistan, Mari limanında savaş gemilerinin yanaşabileceği kapasitede deniz üssü kurma kararı almıştı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikol Dendias, "Mari'de deniz üssü inşa edilmesi önceliklerimiz arasında" açıklamasında bulunmuştu.

Dendias açıklamasında EOKA terör örgütüne "en derin saygılarını ve vatansever şükranlarını" sunmuş, Türk askerini Kıbrıs'ta bir kez daha "işgalci" olarak nitelemişti.

MSB’den Dendias’a tepkiMSB’den Dendias’a tepki MSB'DEN DENDİAS'A TEPKİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör