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Ankara'da üst üste FETÖ operasyonları! Mahrem imamlar yakalandı

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 08:57 Güncelleme: 17.07.2024 09:25
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Ankara’da üst üste FETÖ operasyonları! Mahrem imamlar yakalandı

Son dakika haberine göre Ankara'da FETÖ/PDY üyelerine yönelik yeni operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 1 binbaşı, 1 üsteğmen ve 1 astsubayın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli/sanık/hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

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