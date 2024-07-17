17 Temmuz 2024, Çarşamba
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MSB'den Dendias'a tepki
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın Kıbrıs Türklerini ve Türk ordusunu hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın, Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu açıklamasını şiddetle kınıyoruz." denildi.