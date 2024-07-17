CHP'de adaylık yarışı! Özel-İmamoğlu çekişmesinde yeni boyut! Taraflar harekete geçti
CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı için parti içindeki çekişme kızışıyor. PM'nin yüzde 25'ini elinde bulunduran İBB Başkanı İmamoğlu, adaylık için gücünü yüzde 50'nin üzerine çıkarmak için düğmeye bastı. CHP lideri Özel'in de adaylık noktasındaki çelişkili sözleri kulisleri karıştırdı.
CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için iç çekişme, sessiz ve derinden devam ediyor. Bu konuda geri adım atmaya niyeti olmayan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı da kazanarak bir ayağını başkente atmış ve genel merkez üzerindeki hâkimiyetini pekiştirmişti.İmamoğlu'nun da desteğiyle genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'in son aylarda cumhurbaşkanı adaylığına yönelik açık kapı bırakan çelişkili sözleri, İstanbul kanadını harekete geçirdi.
PM'DE 3'LÜ ÇEKİŞME
CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için 60 kişilik PM'nin onayı gerekiyor. PM'de hâlihazırda İmamoğlu tarafından oluşturulan 15 kişilik İstanbul grubu yer alıyor. 8 üye ise eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi olarak dikkat çekiyor.PM'deki çoğunluğu elinde tutan Özgür Özel'in, cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde de"'karar mercii" olmasına kesin gözüyle bakılıyor.Adaylık konusunda herhangi bir engele takılmak istemeyen İmamoğlu'nun PM'deki bu dengeyi lehine çevirmek için eylül ayında yapılması öngörülen tüzük kurultayını gözüne kestirdiği iddia ediliyor.
KALEYİ İÇTEN FETHEDECEK
Tüzük kurultayının seçimli kurultaya dönüşebilmesi için delegelerden yüzde 50+1 oranında imza toplanması gerekiyor. İmamoğlu'ndan bağımsız olarak Kılıçdaroğlu kanadının da genel başkanlık seçimi için imza kampanyasını şimdiden başlattığı biliniyor.İmamoğlu'nun ise genel başkanlıktan ziyade "yalnızca PM için" seçim talebinde bulunabileceği öne sürülüyor.Önce tüzük kurultayını seçimli hale çevirip ardından PM'yi çoğunluğu ele geçirecek şekilde dizayn etmek isteyen İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığını da bu yolla garantiye almak istiyor.
GENEL MERKEZDE PANİK
Sabah'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu kanadının genel başkanlık için, İmamoğlu cephesinin için PM için pusuya yattığı bugünlerde genel merkez, tüzük kurultayı konusunda geri adım atmaya hazırlanıyor.Edinilen bilgilere göre tüzük kurultayı şu aşamada riskli görüldüğü için erteleme kararı daha ağır basıyor.Erteleme kararı alınsa dahi cumhurbaşkanlığı seçimine kadar yapılması zorunlu olan ilk kurultayda PM'nin yeniden dizaynı konusunda sert bir mücadelenin yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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