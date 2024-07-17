CHP’de adaylık yarışı! Özel-İmamoğlu çekişmesinde yeni boyut! Taraflar harekete geçti

GENEL MERKEZDE PANİK



Sabah'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu kanadının genel başkanlık için, İmamoğlu cephesinin için PM için pusuya yattığı bugünlerde genel merkez, tüzük kurultayı konusunda geri adım atmaya hazırlanıyor.Edinilen bilgilere göre tüzük kurultayı şu aşamada riskli görüldüğü için erteleme kararı daha ağır basıyor.Erteleme kararı alınsa dahi cumhurbaşkanlığı seçimine kadar yapılması zorunlu olan ilk kurultayda PM'nin yeniden dizaynı konusunda sert bir mücadelenin yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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