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Türkiye ile Filistin Barolar Birliği arasında işbirliği protokolü!

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 19:06
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Türkiye ile Filistin Barolar Birliği arasında işbirliği protokolü!

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Filistin Barolar Birliği arasında "İşbirliği Protokolü" imzalandı. Törende konuşan Erinç Sağkan, İsrail'in dünyanın gözü önünde yürüttüğü tecrit ve katliam politikasını 7 Ekim'den itibaren savaş suçu, insanlığa karşı suç ve bunları da aşan soykırım suçuna dönüştürdüğünü belirtti.

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