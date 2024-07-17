Yargıtay bozma kararı vermişti! Hrant Dink cinayeti davasına flaş gelişme

Cinayeti planlayan, azmettiren ve gerçekleştiren sanıkları tanımadığını iddia eden Şahin, "Bir uzman çavuş olarak tanımadığım bu sanıklarla müşterek hareket etmem ve onları yönlendirmem söz konusu değildir. Cinayetin hiçbir aşamasında en ufak bir ilgim ve dahlim olmadığı açıktır. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Sanıklardan Hasan Durmuşoğlu da savunmasında, Dink cinayetinde ihmalen ve kasten sorumluluğu bulunmadığını, sanıklarla irtibatı olmadığını ileri sürdü. Durmuşoğlu, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Tutuklu sanıklardan Okan Şimşek ise duruşmada, "Olay artık kendi içine sığmaz hale gelmiştir, 2008'den beri yargılanıyorum. Mahkemelere doğru şekilde çıktım, Veysal Şahin ile doğruları anlattık ama bize itibar edilmedi. 2014'te emekli oldum hala daha darbeyle iltisaklandırılmaya çalışılıyorum." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 7 sanığın bu hallerinin devamına karar verdi.

Avukatlarının mazeret sunması nedeniyle dinlenilemeyen 2 sanığın savunmalarının bir sonraki celse alınmasına hükmeden heyet, duruşmayı 11 Ekim'e erteledi.