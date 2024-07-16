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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi ile görüştü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 16.07.2024 18:03
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Arnavutluk’un Ankara Büyükelçisi ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej'i kabul etti. Kurtulmuş ile Kadzadej'in bu görüşmesi basına kapalı şekilde gerçekleşti.

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