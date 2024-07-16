"Ergenekon'da kumpas" davasında gelişme! Gerekçeli karar açıklandı

"ÖRGÜTÜN EMİR VE TALİMATLARIYLA HAREKET ETTİLER"

Gerekçeli kararda, yargılamaya konu davada mahkumiyetlerine karar verilen sanıklar Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ve Hüsnü Çalmuk'un Ergenekon davası mahkeme heyetinde görev yaptıkları hatırlatıldı.

Bu sanıkların, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan başka mahkemelerce yargılanarak mahkumiyetlerine karar verildiğini belirtilen kararda, Ergenekon davasındaki işlemleri nedeniyle "görevi kötüye kullanma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlamalarından ayrıca dava açıldığı anımsatıldı.

ÖRGÜTÜN TALİMATLARIYLA HAREKET ETTİLER

Sanıkların "fikir ve eylem birliği içerisinde, belirli bir amaca matuf bir şekilde" hareket ettikleri belirtilen kararda, "Sanıkların, yargı kararlarında silahlı terör örgütü olduğu kabul edilen ve ülkemizde 15 Temmuz darbe teşebbüsünü gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütünün faaliyetleri kapsamında planlı ve sistematik bir şekilde yürütülen bir organizasyonun parçası olarak mensubu olduğu örgütün emir ve talimatlarıyla hareket ettikleri tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Sanıkların, Ergenekon davasında yargılanan kişiler hakkında dosyanın karar aşamasına geldiği celselerde dahi tutukluğun devamına karar verdikleri, bu kararlara itirazları "formül gerekçelerle reddettikleri" belirtilen kararda, "Bu şekilde hürriyetten yoksun bırakılmaya ilişkin kararların ilgili ve yeterli gerekçe olmaksızın hürriyetten yoksun bırakmanın makul süreyi aşan bir şekilde sürdürüldüğü anlaşılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Söz konusu yargılamada "yargılamanın tutuklu sürdürülmesinden beklenen kamu yararı ile katılanların kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı arasında ölçülü bir denge kurulmadığı" belirtilen kararda, sanıkların üzerine atılı "görevi kötüye kullanma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamaları işlediği ifade edildi.

KARAR GEREKÇESİNDEN

Dairenin kararında şu gerekçelere yer verildi:

"Tutuklamanın devamına karar verilirken, davanın genel durumu yanında, tahliyesini talep eden kişinin durumunun da dikkate alınması bir zorunlu olmasına rağmen, katılanların tahliye talebini inceleyen sanığın, ret gerekçesinde katılanların kaçacağına ya da delilleri karartacağına dair inandırıcı somut olgular ortaya koymadığı, tahliye taleplerinin ve tahliye taleplerinin reddi üzerine yaptığı itirazların formül gerekçelerle reddedildiği böylelikle Anayasa'nın 19. maddesinin yedinci fıkrasının ihlal edildiği, uzun bir süre birbirini tekrar eden ve bireysel olmayan gerekçelerle hareket eden sanığın eylemleri nedeni ile Anayasa Mahkemesince hak ihlali kararları verildiği anlaşıldığından sanığın savunmalarına itibar edilmemiş ve sanığın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlediği sabit görülmüştür."