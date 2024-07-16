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ÖSYM Başkanı Ersoy 2024-YKS tercih işlemleri açıklaması

ahaber.com.tr AA
Giriş: 16.07.2024 17:39 Güncelleme: 16.07.2024 17:42
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ÖSYM Başkanı Ersoy 2024-YKS tercih işlemleri açıklaması

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu.

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