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Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: FETÖ'nün ayakta kalma şansı yoktur

Giriş: 15.07.2024 11:06 Güncelleme: 15.07.2024 11:33
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Son dakika | MHP lideri Bahçeli’den 15 Temmuz mesajı: FETÖ’nün ayakta kalma şansı yoktur

Son dakika haberi...MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti hem PKK ile hem de FETÖ'yle kıran kırana mücadele edip silindir gibi ezip geçmeye muktedirdir. Yeni yüzyılda ne PKK'nın ne de FETÖ'nün ayakta kalma şansı yoktur" dedi.

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