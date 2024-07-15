MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nden 15 Temmuz mesajı: PKK ve FETÖ’nün ayakta kalma şansı yok

MHP lideri Devlet Bahçeli 15 Temmuz ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti hem PKK'yla hem de FETÖ'yle kıran kırana mücadele edip silindir gibi ezip geçmeye muktedirdir. Yeni yüzyılda ne PKK'nın ne de FETÖ'nün ayakta kalma şansı yoktur." ifadelerini kullandı.

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