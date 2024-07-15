Köprüye yürüdük tankın üzerine çıktık! 15 Temmuz’da A Haber vatandaşla birlikte sırt sırta verdi! İşte arşivden tarihi görüntüler...

HEM DARBEYE DİRENDİK HEM HABER PEŞİNDE KOŞTUK

A Haber ve ahaber.com.tr o gece elindeki tüm imkanları seferber ederek ilk görüntüleri ve son dakika haberlerini vatandaşlarımıza aktarmak için yoğun çaba harcadı. A Haber ekipleri ülkenin bekasının tehlikede olduğu anlarda vatandaşın yanında olarak sokaklarda hem darbeye direndi hem de en doğru haberi anında aktardı.