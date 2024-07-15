15 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Köprüye yürüdük tankın üzerine çıktık! 15 Temmuz'da A Haber vatandaşla birlikte sırt sırta verdi! İşte arşivden tarihi görüntüler...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 11:34
ABONE OL
Köprüye yürüdük tankın üzerine çıktık! 15 Temmuz’da A Haber vatandaşla birlikte sırt sırta verdi! İşte arşivden tarihi görüntüler...

Fetullahçı Terör Örgütü ülkemizde başta askeriye ve emniyet olmak üzere çok sayıda kuruma sızarak 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimine kalkıştı. Devletin emanet ettiği silahları vatanın öz evlatlarına doğrultan üniformalı teröristler 251 vatandaşımızı şehit etti. O gece millet sokakta darbeci hainlerle çarpışırken A Haber ekipleri de sahada vatandaşla birlikte direndi. Türkiye'nin dört bir yanından yayın yapan A Haber ekipleri, zorlu koşullarda son dakika bilgilerini vatandaşa aktarmayı başardı. Vatandaşla beraber köprüye yürüyen, tankın üzerine çıkan muhabirlerimiz, darbeci askerlerin teslim olduğu anları da görüntüledi. İşte arşivlerimizden çıkan tarihi anlar...

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi tarihte eşine az rastlanacak direniş örneği sergileyen Türk milleti, ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıktı.

GECEYİ DEĞİŞTİREN ÇAĞRI

Ülkenin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızarak gerçek emellerini 15 Temmuz 2016'da açığa çıkaran ve 251 kişiyi şehit eden FETÖ'nün kanlı darbe girişimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak adına meydanları dolduran vatandaşların desteğiyle bertaraf edildi.

DEMOKRASİYE KARA LEKE

Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış FETÖ mensubu ve bu örgütü destekleyen 8 binin üzerinde askeri personel, 35 uçak, 3 gemi, 37 helikopter, 74'ü tank 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silahın kullanıldığı darbe girişimi, Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak düştü.

MİLLET TURKUVAZ MEDYA'NIN YANINDA YER ALDI

Sokakta binlerce vatandaş demokrasisine sahip çıkarken, asker kıyafetli teröristlerin bir hedefi de Turkuvaz Medya binalarıydı. O gece medya merkezimiz darbeci hainlerin kurşunlarının hedefi olurken milletimiz her zaman olduğu gibi yanımızdaydı.

HEM DARBEYE DİRENDİK HEM HABER PEŞİNDE KOŞTUK

A Haber ve ahaber.com.tr o gece elindeki tüm imkanları seferber ederek ilk görüntüleri ve son dakika haberlerini vatandaşlarımıza aktarmak için yoğun çaba harcadı. A Haber ekipleri ülkenin bekasının tehlikede olduğu anlarda vatandaşın yanında olarak sokaklarda hem darbeye direndi hem de en doğru haberi anında aktardı.

ZORLU KOŞULLARDA ANINDA YAYIN

Hain darbe girişiminin ilk anlarından itibaren Türkiye'nin farklı noktalarında sokaklara çıkan muhabirlerimiz, zorlu yayın koşullarına rağmen darbeci hainlere sokakta direndi.

VATANDAŞLA BERABER KÖPRÜYE YÜRÜDÜK

Darbeci hainlerin kapattığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru yürüyen vatandaşlarla birlikte köprüye yürüyen A Haber ekipleri o anları saniye saniye yayına taşıdı.

İSTANBUL-ANKARA SOKAKLARINDAYDIK

İstanbul Havalimanı'na giden vatandaşlara katılan ekibimiz havalimanında yaşananları da saniye saniye görüntüledi. Ankara'da da vatandaşla iç içe olan A Haber ekipleri atılan sloganları canlı yayına taşıdı.

TANKIN MOTORUNU BİRLİKTE DURDURDUK

İstanbul'da vatandaşların üzerine sürülen tankların içindeki darbeci hainleri çıkarmak için tankın motorunu durduran vatandaşlarımızın yanında darbe girişimine karşı direndik.

TBMM'DE YAŞANANLAR A HABER'DE

"SOKAKLARDA KALIN"

A Haber'e konuşan dönemin AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Millet iradesine karşı başlatılmış olan bir avuç ihanetçi bir avuç darbecinin teşebbüsü kesinlikle akamete uğrayacaktır. Tüm milletimizi girişim sonlandırılmaya karsı sokaklarda kalmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: DARBECİLERE TESLİM OLMAYIZ

Dönemin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise yaptığı açıklamada "Seçimlere girer çıkarız. Yeneriz yeniliriz. Ama asla darbecilere yenilip teslim olmayız. Demokrasiye ve Parlamentoyu sonuna kadar bağlıyız." ifadelerini kullandı.

A HABER MİKROFONU VATANDAŞTA

Ankara'da TRT Genel Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlar A Haber mikrofonunu alarak darbeci hainlere tepki gösterdi.

DARBECİ ASKERLER CANLI YAYINDA TESLİM OLDU

Ankara'da TRT binasını işgal eden darbeci askerlerin vatandaşlara teslim olduğu anları da görüntüleyen ekiplerimiz vatandaşımızın yaşadığı heyecanı da izleyicilere aktardı.

TANKIN ÜZERİNE ÇIKTIK

İstanbul'da vatandaşların darbecilerin kullandığı tankları durdurmak için üzerine çıkan ve tankın motorunu bozmak için çaba harcayan vatandaşlara destek olmak için muhabirimiz de tankın üzerine çıktı.

15 Temmuz’da A Haber’de tarihi yayın!15 Temmuz’da A Haber’de tarihi yayın!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör