Siyasilerden "15 Temmuz" mesajı! Unutmaydık, unutturmayacağız
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından organize edilen hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Türk milletinin devletiyle omuz omuza verdiği direniş mücadelesi tüm dünyaya adeta örnek oldu. Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtüldü. Milli irade zaferinin yıl dönümünde siyasilerden peş peşe 15 Temmuz mesajları geldi. İşte o mesajlar…
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti.
Türk halkı genci, yaşlısı, kadını, erkeği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara dökülerek liderine, iradesine ve özgürlüğüne canı pahasına sahip çıkarak destan yazdı.
Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtüldü.
Milli irade zaferinin yıl dönümünde siyasilerden peş peşe 15 Temmuz mesajları geldi. İşte o mesajlar…
Başkan Erdoğan: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde, göğüslerini kurşunlara siper ederek şehadet şerbeti içen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.
Aynı kutlu gaye uğrunda mücadele ederken yaralanan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.
Milletimizin çıplak elleriyle ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi büyük bir iftiharla hatırlıyoruz.
Adını tarihe ve milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin kahramanlıklarını dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşatacağız.
15 Temmuz'a "oyun" diyenleri, "tiyatro" diyenleri, utanmadan "danışıklı dövüş" diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz.
15 Temmuz'a bu çirkin iftiraları atanlar, Türkiye üzerinde oynanmak istenen kanlı oyunun, tezgâhlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranıdır.
Bu millet istiklâline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir.
Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren bizim çağrımızı dahi beklemeden hainlere direnmek üzere sokaklara, meydanlara koşan herkese bugün bir kez daha teşekkür ediyorum.
Rabbim bir daha bizleri böyle menfur girişimlerle karşı karşıya bırakmasın.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "15 Temmuz gecesi milletimiz, hain FETÖ darbe girişimini bozguna uğratmış ve hafızalardan silinmeyecek büyük bir destan yazmıştır.
Bu aziz millet, 8 yıl önce 15 Temmuz gecesi istikbaline ve istiklaline vurulmak istenen prangaları, yankılanan selalar ve tekbirler ile parçalamıştır. Vesayete geçit vermemiş, demokrasiye canı pahasına sahip çıkmıştır.
Milletin vergileri ile alınan silahların millete çevrildiği o gece yaşanan ihaneti unutmadık, unutturmayacağız.
FETÖ terör ve ihanet örgütü ve tüm terör örgütlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.
Milli birlik ve beraberlik içinde, kalkınma ve demokrasi yolunda 86 milyon olarak Türkiye Yüzyılını inşâ etmeye devam edeceğiz.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatanımızın birliği ve demokrasimizin geleceği için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Gazilik payesi ile şereflenen kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.
Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi dâim kılsın, tarihin tozlu sayfalarında kalan vesayetçi zihniyete ve hainliklere fırsat vermesin"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, milletimizin dünya demokrasi tarihini yeniden yazdığı gündür.
Milli egemenliğimizin korunması için vereceğimiz mücadelenin sınırsız olduğunu gösterdiğimiz bir milattır.
Milletimiz, tarihin en hain terör örgütlerinden FETÖ'nün kanlı darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan,
liderliğinde topyekûn direnmiş ve bu ihanet şebekesinin milli iradeyi gasp etmesine izin vermemiştir."
"15 TEMMUZ TÜRK TARİHİNDE BİR MİLAT"
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin ilerleyiş ve yükseliş azminden ürken, bu suretle ürpertici korku nöbetleri geçiren odaklar yeni arayışlar, farklı oyunlar peşindedir. Bu kapsamda terör örgütleri kanlı tetikçi, kiralık katil ve kirli taşeron olarak kullanılıp alenen belirlenmiş siyasi ve stratejik hedeflere karşı vahşice kışkırtılmaktadır. Bilinmelidir ki, emperyalizmin hain ve haşhaşi maşaları kurulan şiddet ve dehşet sahnesinde ederi bir dolarlık rolleriyle zehir, zelil ve zilletin fail ve figüranları olarak ilelebet anılacaklardır"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun!
Devletimizin en hassas organlarına bir istihbarat örgütü gibi sızan FETÖ, emniyet ve yargı içindeki unsurlarıyla hazırladığı 7 Şubat ve 17/25 Aralık komplolarının başarısızlığı neticesinde deşifre olmuştu.
Bu terör örgütünün, 15 Temmuz'da ordu içindeki uzantılarını kullanarak darbe yoluyla devleti ele geçirme teşebbüsü ise Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimiz tarafından akamete uğratılmıştır.
15 Temmuz destanı akabinde FETÖ'ye karşı yürütülen topyekûn mücadele, Türk milletinin iradesini gasbetmeye yeltenenlerin cezasız kalmayacağını bir kez daha göstermiştir.
Ülkemizde çökertilen bu örgütün yurt dışındaki üyelerini yargı önüne çıkarmak için her türlü adımı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz.
Aziz milletimiz, bağımsızlığına kasteden gerek asli gerek vekil güçlere asla geçit vermeyecektir.
Bu uğurda canlarını veren #15Temmuz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Hain darbe girişiminin ilk saatlerinde meydanlardaydık.
Milletimizin destansı direnişini saygıyla yad ediyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Milli irade daima galip gelecek.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Tarih: 15 Temmuz 2016… Yer: Gaziantep
O uzun gecede Gaziantep Valisi olarak görev yapıyordum.
O Gaziantep ki; Milli Mücadele ruhunun öncüsü, istiklal ve istikbalimizin sönmeyen meşalesi olmuş bir şehirdir.
Zillet altında yaşamaktansa seve seve ölüme koşanların; Fransız işgalinde, "Haydi Antepliler namus günüdür!'' diyen Karayılan'ın, "Düşman cesedimi çiğnemeden geçemez, Antepe'e giremez!" diyen Şahinbey'in, iffet ve namus uğruna şehadete eren Şehitkamil'in yurdudur…
Hamd olsun cesaretini, ferasetini ve gücünü ay yıldızlı bayrağımızdan, vatan aşkından, "İman dolu göğsü gibi serhaddinden'' alan milletimiz
ülkemizin dört bir yanında o hainlere gereken cevabı verdi!
O gün bir kez daha gördük ki bu milletin bağrından; daha nice Karayılanlar, Şahinbeyler, Şehitkamiller, Kara Fatmalar, Yörük Ali Efeler, Çetmili Kara Ali Çavuşlar çıkar.
UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15 Temmuz, istiklal ve istikbalinden asla vazgeçmeyen, hainlere geçit vermeyen milletimizin onurlu ve şerefli direnişidir.
O karanlık gecede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan
'ın çağrısıyla meydanlara inen milletimizin tüm dünyaya verdiği demokrasi ve bağımsızlık dersini, ASLA UNUTMAYACAĞIZ.
Yaşananlara oyun, tiyatro diyerek iftara atmaya kalkanları da ASLA UNUTMAYACAĞIZ.
UNUTMAYACAĞIZ ki bir daha aynı hainlikleri yaşamayalım.
UNUTMAYACAĞIZ ki şehitlerimiz rahat uyusun.
UNUTMAYACAĞIZ ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olsun.
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