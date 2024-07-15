Siyasilerden "15 Temmuz" mesajı! Unutmaydık, unutturmayacağız

Başkan Erdoğan: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde, göğüslerini kurşunlara siper ederek şehadet şerbeti içen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Aynı kutlu gaye uğrunda mücadele ederken yaralanan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Milletimizin çıplak elleriyle ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi büyük bir iftiharla hatırlıyoruz.

Adını tarihe ve milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin kahramanlıklarını dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşatacağız.

15 Temmuz'a "oyun" diyenleri, "tiyatro" diyenleri, utanmadan "danışıklı dövüş" diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz.

15 Temmuz'a bu çirkin iftiraları atanlar, Türkiye üzerinde oynanmak istenen kanlı oyunun, tezgâhlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranıdır.

Bu millet istiklâline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir.

Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren bizim çağrımızı dahi beklemeden hainlere direnmek üzere sokaklara, meydanlara koşan herkese bugün bir kez daha teşekkür ediyorum.

Rabbim bir daha bizleri böyle menfur girişimlerle karşı karşıya bırakmasın.