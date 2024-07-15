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Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 14:47
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Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel mesaj verdi. Erdoğan paylaşımında "Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız." ifadelerini kullandı.

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