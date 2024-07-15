15 Temmuz Destanı 8. yaşında! Başkan Erdoğan'ın ilk durağı Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Makamı
Son dakika haberine göre 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 8. yıl dönümünde Başkan Erdoğan'ın ilk durağı İstanbul Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Makamı oldu. Erdoğan ve beraberindekiler burada Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı. Erdoğan'ın sonraki durağı ise Ankara olacak. Erdoğan, TBMM'deki tören sonrası Beştepe'de düzenlenecek anma programında halka hitap edecek.
15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. İhanet ağlarının örüldüğü karanlık gece milli iradenin ferasetiyle aydınlığa çıkarıldı. Gencinden yaşlısına, kadınından çocuğuna 80 milyon demokrasisine sahip çıktı.
MİLLETİN ZAFERİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Milletin Zaferi'nin 8. yıl dönümünde ilk olarak İstanbul Üsküdar'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti.
SONRAKİ DURAK ANKARA
Başkan Erdoğan, daha sonra Ankara'ya giderek TBMM'de düzenlenecek törene katılacak. Erdoğan bugün akşam saatlerinde ise Beştepe'de düzenlenecek 15 Temmuz Anma Programı'nda halka hitap edecek.
TARİHİ MEKANLARA 15 TEMMUZ'A ÖZEL IŞIKLANDIRMA
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "360 derece iletişim" kampanyası da yürütülecek. Bu çerçevede İstanbul ve Ankara'da bazı tarihi mekânlara ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtılacak. İstanbul'daki üç köprü ile Çanakkale ve Osmangazi köprülerine de "Milletin Zaferi" yazılı bayraklar asılacak.
LONDRA'DAN NEW YORK'A DÜNYADA ANMA PROGRAMLARI
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yurtdışında da dünyanın dört bir yanındaki temsilcilikler aracılığıyla "Victory of Democracy" söylemiyle anılacak. 15 Temmuz darbe girişimini anlatan fotoğraf sergileri düzenlenecek ve FETÖ'yü tüm yönleriyle anlatan, milletin direnişini ve demokrasi zaferini vurgulayan film, video, belgeseller gösterilecek.
Darbe girişimini anlatan içeriklerin yer aldığı led ekranlı kamyonetler de New York'un kalabalık cadde ve sokaklarında dolaştırılacak. Londra'da da "Türkiye's Victory of Democracy" başlıklı panel düzenlenecek. Ayrıca Londra Köprüsü'ne yerleştirilecek led ekranlarda darbe girişimini anlatan içerikler paylaşılacak.
ÖDÜLLÜ KULE IŞIKLANDIRILACAK! CAMİLERDEN SELA OKUNACAK
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından, ülke genelindeki havalimanlarında bulunan tüm uçuş bilgi ekranları ile İstanbul Atatürk, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Ankara Esenboğa Havalimanları'nın girişinde bulunan büyük ekranlarda video ve görseller gösterilecek. Ayrıca İstanbul Havalimanı'nın ödüllü kulesi Türk Bayrağı renklerinde ışıklandırılacak. Tüm camilerde de sela okunacak.
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