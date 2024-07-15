15 Temmuz Destanı 8. yaşında! Başkan Erdoğan’ın ilk durağı Üsküdar’daki 15 Temmuz Şehitler Makamı

TARİHİ MEKANLARA 15 TEMMUZ'A ÖZEL IŞIKLANDIRMA

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "360 derece iletişim" kampanyası da yürütülecek. Bu çerçevede İstanbul ve Ankara'da bazı tarihi mekânlara ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtılacak. İstanbul'daki üç köprü ile Çanakkale ve Osmangazi köprülerine de "Milletin Zaferi" yazılı bayraklar asılacak.