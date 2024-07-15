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Başkan Erdoğan'dan Külliye'de kritik kabul! Bahçeli ve siyasi parti liderleri ile görüştü

Giriş: 15.07.2024 21:07 Güncelleme: 15.07.2024 21:32
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Başkan Erdoğan’dan Külliye’de kritik kabul! Bahçeli ve siyasi parti liderleri ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ve diğer siyasi parti liderlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne yönelik konuları ele alındı. İşte o kareler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli görüşmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan, Beştepe'deki 15 Temmuz Anma Töreni öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ve siyasi parti liderlerini kabul etti.

15 TEMMUZ GÖRÜŞMESİ!
Kısa süreli görüşmede 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne yönelik konuların ele alındığı ifade edildi.


GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ANMA TÖRENİ'NE KATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli olmak üzere diğer parti liderleri, görüşmenin ardından Külliye'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı.

Külliye’de 15 Temmuz’u anma programı!Külliye’de 15 Temmuz’u anma programı!

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