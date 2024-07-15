Başkan Erdoğan’dan Külliye’de kritik kabul! Bahçeli ve siyasi parti liderleri ile görüştü





GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ANMA TÖRENİ'NE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli olmak üzere diğer parti liderleri, görüşmenin ardından Külliye'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı.