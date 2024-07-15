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Külliye'de 15 Temmuz'u anma programı! Başkan Erdoğan birazdan önemli açıklamalarda bulunacak

Giriş: 15.07.2024 20:31 Güncelleme: 15.07.2024 20:38
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Külliye’de 15 Temmuz’u anma programı! Başkan Erdoğan birazdan önemli açıklamalarda bulunacak

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katılıyor. Başkan Erdoğan birazdan önemli açıklamalarda bulunacak.

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