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Bakan Bolat G7 Ticaret Bakanları toplantısına katılacak

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 02:03
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Bakan Bolat G7 Ticaret Bakanları toplantısına katılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere 16 Temmuz Salı günü İtalya'ya gidecek. Bakan Bolat'ın, toplantının yanı sıra İtalya, Birleşik Krallık, Japonya ve Kanada başta olmak üzere katılımcı ülkelerden muhatapları ve uluslararası örgüt yöneticileriyle ikili ticari ve ekonomik ilişkiler ile çok taraflı ticaret sisteminin gündemindeki konular hakkında görüşmeler gerçekleştirmesi beklendiği kaydedildi.

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