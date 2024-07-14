FETÖ ile mücadele tüm hızıyla sürüyor! 289 darbe davası karara bağlandı | İşte istatistikler

705 BİN KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Aynı zamanda bu davalarda; 2.870 beraat, 964 ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi. Genel olarak ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 705 bin 172 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu kişilerden 61.796'sı hakkında soruşturma; 23.052'si hakkında ise yargılamalar ilk derece mahkemeleri nezdinde devam ediyor.