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FETÖ ile mücadele tüm hızıyla sürüyor! 289 darbe davası karara bağlandı | İşte istatistikler

ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 23:35 Güncelleme: 15.07.2024 00:06
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FETÖ ile mücadele tüm hızıyla sürüyor! 289 darbe davası karara bağlandı | İşte istatistikler

15 Temmuz hain kalkışmanın üzerinden tam 8 yıl geçti. Devletin kılcal damarlarına kadar sızan FETÖ 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulundu ancak milletin iradesi cuntacıları püskürttü. Bugüne kadar 289 Fiili Darbe Davasının tamamı karara bağlandı. O gün FETÖ'cü hainlere yönelik büyük temizlik başladı ve binlerce terörist tek tek tespit edilerek cezası kesildi. İşte FETÖ ile mücadelede o bilanço...

Devletin içine sızan FETÖ'lerin 15 Temmuz 2016 akşamı gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 8 yıl geride bırakırken açılan davalarla hainlere adeta ceza yağdı.

4 BİN KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

2016 yılında 16 bin 176 hakim ve savcı görev yapıyordu. HSK tarafından yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda FETÖ ile irtibat veya iltisakı tespit edilen 4 bin 6 kişi ihraç edilmiştir.

FETÖ ELEBAŞI VE İADELERE İLİŞKİN

FETÖ elebaşı hakkında bugüne kadar 7 iade talebi ABD makamlarına gönderilmiştir. Bu taleplerle 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere FETÖ elebaşının 27 suçtan Türkiye'ye iadesi istenmiştir.

132 KİŞİ TESLİM EDİLDİ

Türkiye, yurt dışında bulunun FETÖ üyelerinin ülkemize iadeleri konusunda tüm girişimleri eksiksiz bir şekilde sürdürdü ve sürdürmeye de devam ediyor. Bu kapsamda FETÖ mensupları hakkında 115 ülkeye gönderilen iade talep sayısı 1.774 olup, iadesi talep edilen kişi sayısı 1.637'dir. Bu talepler üzerine 132 kişi, çeşitli ülkeler tarafından sınır dışı edilerek veya iade talebi kabul edilerek Türkiye'ye teslim edildi.

289 DARBE DAVASI KARAR BAĞLANDI

Bugüne 289 Fiili Darbe Davasının tamamı karara bağlandı. Fiili darbe davaları ile ilgili şu ana kadar; 1.634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 1.366 kişi hakkında müebbet, 1.891 kişi hakkında süreli hapis cezası olmak üzere toplamda 4.891 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi.

705 BİN KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Aynı zamanda bu davalarda; 2.870 beraat, 964 ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi. Genel olarak ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 705 bin 172 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu kişilerden 61.796'sı hakkında soruşturma; 23.052'si hakkında ise yargılamalar ilk derece mahkemeleri nezdinde devam ediyor.

13 BİNİ AŞKIN ŞAHIS İÇERİDE

Sonuçlanan kararlara göre ise; 125.456 kişi hakkında mahkumiyet, 33.215 kişi hakkında ise diğer karar türlerinden verildi. Ayrıca soruşturmalar sonucunda; 357.205 kişi hakkında takipsizlik, yargılama sonucunda ise 104.448 kişi hakkında beraat kararı verilmiştir.

Son olarak şu anda Ceza infaz kurumlarında; 877'si tutuklu, 2.009'u hükümözlü, 10.365'i hükümlü olmak üzere toplam 13.251 tutuklu ve hükümlü bulunuyor.

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