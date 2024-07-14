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Yurtdışına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı! İzmir'de operasyon...

Giriş: 14.07.2024 15:38 Güncelleme: 14.07.2024 16:58
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Yurtdışına kaçmaya çalışan FETÖ’cüler yakalandı! İzmir’de operasyon...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Çeşme ilçesinde uluslararası sularda düzenlenen 'Kıskaç-21' operasyonunda, yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i FETÖ mensubu 10 kişinin yakalandığını duyurdu.

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