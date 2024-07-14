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Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan El-Saud'u kabul etti

ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 17:23 Güncelleme: 14.07.2024 17:28
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Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan El-Saud’u kabul etti

Son dakika... Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan El-Saud'u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

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