İzmir'de elektrik faciası: 2 can kaybı! Su birikintisindeki elektrik kaçağı can aldı

İzmir'de sağanak, beraberinde ölüm getirdi. Yağış sebebiyle yolda oluşan su birikintisindeki elektrik kaçağı, biri kadın iki kişiyi hayattan kopardı. İzmir’den detayları ve olay sonrasında yaşanan gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. İşte detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN