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İzmir'de elektrik faciası: 2 can kaybı! Su birikintisindeki elektrik kaçağı can aldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2024 20:04
İzmir'de sağanak, beraberinde ölüm getirdi. Yağış sebebiyle yolda oluşan su birikintisindeki elektrik kaçağı, biri kadın iki kişiyi hayattan kopardı. İzmir’den detayları ve olay sonrasında yaşanan gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. İşte detaylar…
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İzmir’de elektrik faciası: 2 can kaybı!
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