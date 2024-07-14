15 Temmuz'u unutan CHP'li Etimesgut Belediyesine halktan ders niteliğinde ayar! "Şehitlerimizin emanetinden tasarruf edilmez"
Hain kalkışmanın üzerinden tam 8 yıl geçti. 15 Temmuz'da cuntacıların milletin iradesini göz önünde bulundurmadan hain bir darbe girişimine yeltendi. O karanlık geceyi, hainleri püskürten milletin iradesi aydınlattı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanan 15 Temmuz'a ilişkin CHP'li Etimesgut Belediyesi hiçbir etkinlik yapmama kararı aldı. Ancak vatandaşlar bu günü unutmadı ve ilçeyi "Etimesgut Belediyesi 15 Temmuz'u unutsa da biz unutmayacağız, şehitlerimizin emanetinden tasarruf edilmez" yazılı afişlerle donattı.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde yurt genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz için anma törenleri düzenleniyor. Hain darbe girişiminde can veren şehitlerimizin acısı hala ilk günkü gibi.
Yurdun dört bir yanında bu sızı bu acı tekrar yaşanılırken CHP'li Etimesgut Belediyesi skandal bir karara imza attı.
ZUMBA ETKİNLİĞİ VAR, 15 TEMMUZ ETKİNLİĞİ YOK
2 Temmuz' da Zumba Festivali ve 20 Temmuz Dünya Satranç Günü dolayısıyla bile ilçede çeşitli etkinler düzenlenmesi kararı alan Etimesgut Belediyesi, şehitlerimizin anılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için etkinlik düzenlememe kararı aldı.
CHP'liler tarafından belediye meclisine sunulan 15 Temmuz önergesi yine CHP'li belediye meclis üyeleri tarafından Valilik ve Kaymakamlığın çeşitli etkinlikler düzenleyeceği gerekçesiyle reddedildi.
CHP'Lİ BELEDİYE UNUTTU AMA HALK UNUTMADI: AFİŞLER ASILDI
Etimesgut Belediyesi'nin aldığı karara tepki gösteren vatandaşlar, destansı direnişi hatırlatan pankartları kentin dört bir yanına astı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Temmuz Pazartesi maaşlar yatar mı? Resmi tatillerde memur maaşları yatacak mı? 14 günlük memur, memur emeklisi fark ödemesi...
- 15 Temmuz Pazartesi ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz'da İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı, ücret mi?
- 15 Temmuz’da köprü ve otoyollar bedava mı? 2024 FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi?
- KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım? 2024 KPSS Lisans en düşük puanlar nereye gidilir?
- KPSS Lisans sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS Lisans GY-GK, Eğitim Bilimleri puan hesaplama 2024 nasıl yapılır?
- KPSS P1, P2, P3 puan türleri nedir, nasıl hesaplanır? 2024 KPSS lisans puan türleri | Hangi kurumlar alım yapıyor?
- KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024 KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru, kaç dakika?
- KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek? 2024 KPSS GY-GK oturumu kaç dakika, kaç soru var?
- 15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler çalışıyor mu? Pazartesi eczaneler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler...
- 1998 2000 2003 2005 2009 girişliler! SGK başlangıç yıl, prim, gün tablonuz oluştu: İşte erken emeklilik yolu...
- 15 Temmuz kargolar açık mı, kapalı mı? Pazartesi günü kargom gelir mi? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras kargo 15 Temmuz'da çalışıyor mu?
- 15 Temmuz bankalar açık mı, kapalı mı? Pazartesi özel ve kamu bankalar çalışıyor mu? EFT, HAVALE işlemleri...