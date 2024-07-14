14 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

15 Temmuz'u unutan CHP'li Etimesgut Belediyesine halktan ders niteliğinde ayar! "Şehitlerimizin emanetinden tasarruf edilmez"

ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 20:04
ABONE OL
15 Temmuz’u unutan CHP’li Etimesgut Belediyesine halktan ders niteliğinde ayar! Şehitlerimizin emanetinden tasarruf edilmez

Hain kalkışmanın üzerinden tam 8 yıl geçti. 15 Temmuz'da cuntacıların milletin iradesini göz önünde bulundurmadan hain bir darbe girişimine yeltendi. O karanlık geceyi, hainleri püskürten milletin iradesi aydınlattı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanan 15 Temmuz'a ilişkin CHP'li Etimesgut Belediyesi hiçbir etkinlik yapmama kararı aldı. Ancak vatandaşlar bu günü unutmadı ve ilçeyi "Etimesgut Belediyesi 15 Temmuz'u unutsa da biz unutmayacağız, şehitlerimizin emanetinden tasarruf edilmez" yazılı afişlerle donattı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde yurt genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz için anma törenleri düzenleniyor. Hain darbe girişiminde can veren şehitlerimizin acısı hala ilk günkü gibi.

Yurdun dört bir yanında bu sızı bu acı tekrar yaşanılırken CHP'li Etimesgut Belediyesi skandal bir karara imza attı.

ZUMBA ETKİNLİĞİ VAR, 15 TEMMUZ ETKİNLİĞİ YOK

2 Temmuz' da Zumba Festivali ve 20 Temmuz Dünya Satranç Günü dolayısıyla bile ilçede çeşitli etkinler düzenlenmesi kararı alan Etimesgut Belediyesi, şehitlerimizin anılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için etkinlik düzenlememe kararı aldı.

CHP'liler tarafından belediye meclisine sunulan 15 Temmuz önergesi yine CHP'li belediye meclis üyeleri tarafından Valilik ve Kaymakamlığın çeşitli etkinlikler düzenleyeceği gerekçesiyle reddedildi.

CHP'Lİ BELEDİYE UNUTTU AMA HALK UNUTMADI: AFİŞLER ASILDI

Etimesgut Belediyesi'nin aldığı karara tepki gösteren vatandaşlar, destansı direnişi hatırlatan pankartları kentin dört bir yanına astı.

Şehitlerimizin fotoğraflarının yer aldığı afişlerde "Etimesgut Belediyesi 15 Temmuz'u unutsa da biz unutmayacağız" mesajı verildi.

Dakika dakika 15 Temmuz’da yaşananlar!Dakika dakika 15 Temmuz’da yaşananlar!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör