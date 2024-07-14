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Aydın'da göçük faciası! 3 işçi hayatını kaybetti | Aydın Valisinden ilk açıklama

ahaber.com.tr AA
Giriş: 14.07.2024 19:01 Güncelleme: 14.07.2024 19:56
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Aydın’da göçük faciası! 3 işçi hayatını kaybetti | Aydın Valisinden ilk açıklama

Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Faciada toprak altında kalan 4 işçiden 1'i kurtarılırken 3 ise hayatını kaybetti. Olaya ilişkin açıklama yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "DSİ içme suyu projesi çalışmasında bir göçük var. Boru patlayınca göçük oluyor. 3 vefat var, 1 kişi kurtarıldı." dedi.

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