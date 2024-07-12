Şehit ateşi kor gibi yaktı! Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’ın acılı babası böyle feryat etti: "Ben de Kürdüm Allah hepinizin belasını versin"





BABA OCAĞINA ŞEHADET HABERİ VERİLDİ

Bahadır Rıdvan Talay'ın şehadet haberi, Adapazarı Güneşler Mahallesi Kabasakal Sokak'ta yaşayan ailesine verildi. Şehidin baba evine ve mahallesine Türk bayrakları asıldı.





"BEN DE KÜRDÜM. ALLAH HEPİNİZİN BELASINI VERSİN"

Şehadet haberini alan acılı baba, "Ben de Kürdüm. Allah hepinizin belasını versin" ifadelerini kullandı.