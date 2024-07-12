Şehit ateşi kor gibi yaktı! Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’ın acılı babası böyle feryat etti: "Ben de Kürdüm Allah hepinizin belasını versin"
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’ın şehit olduğunu duyurdu. Öte yandan Bahadır Rıdvan Talay'ın şehadet haberi, Adapazarı'nda yaşayan ailesine verildi. Şehidin baba evine ve mahallesine Türk bayrakları asıldı. Şehadet haberini alan acılı baba, "Ben de Kürdüm. Allah hepinizin belasını versin" ifadelerini kullanarak feryat etti. Ayrıca Şehit Rıdvan Talay'ın nişan hazırlıkları yaptığı öğrenildi.
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğunu duyurdu.
Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde EYP patlaması neticesinde Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay (26) şehit oldu.
BABA OCAĞINA ŞEHADET HABERİ VERİLDİ
Bahadır Rıdvan Talay'ın şehadet haberi, Adapazarı Güneşler Mahallesi Kabasakal Sokak'ta yaşayan ailesine verildi. Şehidin baba evine ve mahallesine Türk bayrakları asıldı.
"BEN DE KÜRDÜM. ALLAH HEPİNİZİN BELASINI VERSİN"
Şehadet haberini alan acılı baba, "Ben de Kürdüm. Allah hepinizin belasını versin" ifadelerini kullandı.
NİŞAN HAZIRLIKLARI YAPIYORMUŞ
Öte yandan şehit Rıdvan Talay'ın nişan hazırlıkları yaptığı bildirildi.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Şehidin naaşının yarın toprağa verileceği öğrenildi.
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