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Şırnak'tan acı haber! Askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Şırnak’tan acı haber! Askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Son dakika haberi... Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu, 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

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