NATO’ya Başkan Erdoğan damgası! Yoğun diplomasi: Avrupalı liderler ile fotoğrafı neler anlatıyor? Uzman isim A Haber’de deşifre etti

Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Starmer görüşmesindeki oturuşlar çok önemli. Bacak bacak üstüne atma ve el mimiklerini kullanıyorlar. Starmer daha yeni olduğu heyecanlı ve anlamaya çalışıyor.

İngiltere'yle ABD ile yaşadığımız kadar sorun yaşamıyoruz. İlişkilerimiz gerçekten iyi gidiyor. Öte yandan kravat seçimi var. Dışişleri Bakan Hakan Fidan'da da dikkat çekti. Devlet başkanlarının el hareketleri ve giydikleri takım elbiseye kadar anlam ifade eder.