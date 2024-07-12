NATO'ya Başkan Erdoğan damgası! Yoğun diplomasi: Avrupalı liderler ile fotoğrafı neler anlatıyor? Uzman isim A Haber'de deşifre etti
ABD'nin başkenti Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Erdoğan, zirve temasları kapsamında bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan yoğun diplomasi trafiğinin ardından yurda dönerken, Avrupalı liderler ile yaptığı görüşmelerde yansıyan fotoğrafların altında yatan gerçekler A Haber'de deşifre edildi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında dünyaya çok önemli mesajlar verirken, bir yandan da yoğun diplomasi trafiğini yürüttü.
Başkan Erdoğan'ın yurda dönmesiyle birlikte zirvede görüştüğü liderler ile arasında geçen diyaloglar ve buna yansıyan fotoğraflar neler anlatıyor? Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber ekranlarında o görüntülerin deşifresini gerçekleştirdi.
FOTOĞRAFLAR NELER ANLATIYOR?
Gazeteci Güngör Yavuzaslan: Her şeyden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasete yansıyan bir doğallığı var.
BAŞKAN ERDOĞAN – ABD BAŞKANI JOE BIDEN
Dün akşam basın toplantısında da söylemişti. F-16 konusunda bir konuşma yapılmış olabilir. Genellikle Başkan Erdoğan sağ elini aktif kullanıyor. Sağlık durumu sormuştur. Burada Biden'ın anlayıp anlamadığı da çok önemli… Çünkü bilindiği üzere Biden'ın ciddi bir algı sorunu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir espiri patlatmış. Fotoğrafta herkes gülümsüyor. İtalya Başbakanı Meloni sanırım konuyu anlamadı, fotoğrafta bir dinleyici konumunda. Yüz ifadelerine bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğallığı Biden'ın ise bir sıkıntısı olduğu belli oluyor.
Burada göz temaslar çok önemli… Cumhurbaşkanı Erdoğan göz temasını hiç kaybetmiyor. Sayın Erdoğan yıllardır siyasette doğallığın timsali. 'One Minute' çıkışı buna bir örnektir…
Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Starmer görüşmesindeki oturuşlar çok önemli. Bacak bacak üstüne atma ve el mimiklerini kullanıyorlar. Starmer daha yeni olduğu heyecanlı ve anlamaya çalışıyor.
İngiltere'yle ABD ile yaşadığımız kadar sorun yaşamıyoruz. İlişkilerimiz gerçekten iyi gidiyor. Öte yandan kravat seçimi var. Dışişleri Bakan Hakan Fidan'da da dikkat çekti. Devlet başkanlarının el hareketleri ve giydikleri takım elbiseye kadar anlam ifade eder.
BAŞKAN ERDOĞAN – FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON
NATO Zirvesi, siyasette zor durumda olan ülkeler için adeta can simidi. Macron'un burada önü ilikli. Başkan Erdoğan'ın ceketinin düğmesi açık. Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini tutuşu, senden fazla tat almıyorum ama senle iş birliği yapmaya mecburum demekmiş…
Cumhurbaşkanı Erdoğan bilindiği üzere, Can Azerbaycan'a milli menfaatlerinde verdiği destek veriyor. Bununla birlikte Ermenistan ve Fransa ile ters düştüğü noktalar oluyor.
BAŞKAN ERDOĞAN – ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Scholz'un kolunu tutması hakim karakter olduğunu gösteriyor. Bu görüşme çok önemliydi. Burada Eurofight'lar konuşuldu. Bir de Türkiye'ye bir firmanın nükleer testlerle ilgili malzemeleri Alman gümrüklerinden olduğu için bir söz aldı.
Almanya bizim en fazla ticaretimizin olduğu ülkelerden bir tanesi. Buna ek olarak da orada 3.5 milyon vatandaşımız yaşıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN – İTALYA BAŞBAKANI MELONI
Sayın Cumhurbaşkanımızın boyu uzun, Meloni'nin ise boyu kısa… O bakışı ve duruşu yapmak zorunda. Meloni yüz ifadelerini ve mimiklerini basın toplantılarında çok kullanıyor. Konuşurken duygusallığını ve düşündüğünü yüzüne yansıtıyor.
İtalya'nın son dönemde Türkiye ile ilişkileri çok iyi noktaya geldi. İtalyanlar Akdeniz insanı sıcak kanlı insanlar. Örnek verecek olursak Meloni'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a bakışlarında tiksinerek baktığını görülüyordu. Macron karşıtı bir insan… Basın toplantısında açıkça "Afrika'yı sömürdünüz. Doymadınız mı?" gibi ifadeleri vardı.
BAŞKAN ERDOĞAN – UKRAYNA CUMHURBAŞKANI ZELENSKI
Ukraynalı yetkilerde Türkiye'ye güven var. Türkiye ile bir şey konuştuklarında mutlaka bir ilerleme söz konusu.
Burada Bakan Fidan'ın ve Bakan Güler'in ön plana çıkması, güvenlik başlıklarında oldu. Ukrayna heyetinde savunma bakanı da Kırım Tatar Türkü…
Tahıl Koridoru, Akdeniz ve Karadeniz'deki ticaret ile ilgili görüşmeler oldu.
Buradaki en önemli detay da, Barış Konferansı… Zelenski savaş halinde olduğu için takım elbise giymiyor, tıraş olmuyor. Cephede savaşan askerine destek olmak için.
BAŞKAN ERDOĞAN – YUNANİSTAN BAŞBAKANI MIÇOTAKIS
Yunanistan Başbakanı Miçotakis yürüyüşünde elini cebine koyuyor. Yunan ekibinin çalışılmış bir durumu. Kendine göre üst perdeden bir güven profili verdiğini düşünüyor.
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