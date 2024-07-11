15 Temmuz gecesi TBMM’de neler yaşandı? MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay A Haber’de anlattı
15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümüne yaklaşıyoruz. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş’a konuk olan Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay 15 Temmuz'da Meclis'te neler yaşandığını anlattı. İşte tüm detaylar…
15 Temmuz darbe girişiminde Meclis'e o gece Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri tarafından 3 bomba atılmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen vatandaşlar vatanı hainlere teslim etmezken o gece Meclis'e gelen vekiller de darbecilere karşı direniş göstermişti.
MECLİS'TE NELER YAŞANDI?
FETÖ elebaşı Gülen'ın talimatıyla yapılmaya çalışan 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümüne yaklaşıyoruz. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'a konuk olan Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay 15 Temmuz'da Meclis'te neler yaşandığını anlattı.
ALÇAKLAR ALÇAK UÇUŞ YAPTI
Erkan Akçay: 15 Temmuz 2016 Cuma akşamıydı. TBMM o zaman tatilde ve kapalı. Vekillerin büyük çoğunluğu Ankara dışında bulunuyordu. Ben o gün Ankara'daydım saat 21.30 civarıydı ve bir takım şüpheli hareketleri sezmeye başladık. Ankara semalarında bazı jet uçakları alçak uçuşlar yapmaya başlayınca neler olduğunu anlamaya çalıştık.
DEVLETE VE HÜKÜMETE TAM DESTEK
Hemen eve gidip oradan MHP Genel Merkezi'ne intikal ettik. O sıralarda hemen Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile görüştük saatler 22,30'a geliyordu. Artık bir darbe hareketliliğinin olduğu net şekilde çıkmıştı. Yollar kesilmiş ve İstanbul'da Boğaz Köprüsü tutulmuştu. O sırada artık darbe ayyuka çıkmıştı. Partimizin o gece bütün ışıkları yanıyordu ve Devlet Bahçeli makamında bulunuyordu. Darbe girişimine karşı devletin ve hükümetin yanında olduğumuzu beyan eden ilk açıklama liderimiz tarafından yapıldı. Gece saatlerinde bir açıklama daha yaptı.
BAHÇELİ'DEN "MECLİS'İ SAVUNUN" TALİMATI
Bizim görüşmelerimiz devam ediyordu. Liderimiz Devlet Bahçeli darbecilerin ilk hedefinin Meclis olacağını söyledi ve bize Meclis'i savunma talimatı verdi. Ben de bu talimattan sonra o sırada Ankara'da olan bütün MHP vekillerinin Meclis'e gelmesi çağrısını yaptım ve hemen Meclis'e intikal ettim. O sırada hem Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile hem de AK Parti ile CHP Grup Başkanları ile telefon görüşmeleri yaptık. Meclis'i açma konusundaki düşünce ve iradelerimizi kendilerine ilettik.
YÜRÜYEREK GENEL KURUL'A GİTTİK
Meclis'in Dikmen Kapısı darbecilerin girişimine karşı araçlarla kapatılmıştı. Bizler de araçtan inerek doğrudan Genel Kurul salonuna gittik. Saati 11,30 gibi hatırlıyorum. Burada İsmail Kahraman ile sarıldık ve alçak darbecilere karşı büyük bir direnç göstermemiz gerektiğini konuştuk. Ondan sonra vekiller gelmeye başladı. O gece tam olarak 110 vekil gelmişti. O gece Meclis kapalı olduğu için stenograf ve katip üyeler yoktu aynı zamanda Meclis TV çalışmıyordu.
MECLİS'E BOMBALAR ATILDI
Çeşitli yollarla mesajlar iletilmeye başlandı. AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir ilk Facetime görüşmesini başlattı sonra bizler konuşmalar yaptık. Ardından o zaman Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ kürsüye geldi darbe girişime karşı konuşmalarını yaptı. O sırada bombalar TBMM'ye atıldı. Biz o sırada asla bir tedirginlik yaşamadık. Hiçbir vekilimizde korku görmedim, hepsinde heyecan, kararlılık cesaret ve direnç vardı. Ortak bir ruh oluştu. Darbe karşı tek yürek olduk.
BAŞARILI OLAMADILAR
O gece Meclis Başkanı olan İsmail Kahraman'ın güvenliği çok önemliydi. Protokol gereği Cumhurbaşkanı'ndan sonra o geliyordu ve güvene alınması gerekiyordu ancak ısrarlı şekilde sığınağa gitmeyeceğini söyledi. Bizler ciddi bir sorumluluk olduğunu defalarca söyleyerek zorla ikna ederek sığana girdik. Darbeciler Meclis'i ele geçirmeye çalıştılar vatandaşlara kurşun yağdırdılar ama başarılı olamadılar. Ciddi dersler almamız gerekir. Birlik ve beraberliğimiz muhafaza etmemiz gerekir.
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