15 Temmuz gecesi TBMM’de neler yaşandı? MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay A Haber’de anlattı

BAHÇELİ'DEN "MECLİS'İ SAVUNUN" TALİMATI

Bizim görüşmelerimiz devam ediyordu. Liderimiz Devlet Bahçeli darbecilerin ilk hedefinin Meclis olacağını söyledi ve bize Meclis'i savunma talimatı verdi. Ben de bu talimattan sonra o sırada Ankara'da olan bütün MHP vekillerinin Meclis'e gelmesi çağrısını yaptım ve hemen Meclis'e intikal ettim. O sırada hem Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile hem de AK Parti ile CHP Grup Başkanları ile telefon görüşmeleri yaptık. Meclis'i açma konusundaki düşünce ve iradelerimizi kendilerine ilettik.