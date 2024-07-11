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Başkan Erdoğan'dan flaş NATO mesajı: BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nü alternatif olarak görmüyoruz

Giriş: 11.07.2024 13:39 Güncelleme: 11.07.2024 13:54
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Başkan Erdoğan’dan flaş NATO mesajı: BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü’nü alternatif olarak görmüyoruz

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün NATO alternatifi olduğunu düşünmediklerini ifade ederken "Benzer şekilde BRICS'i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmüyoruz." dedi. Erdoğan ayrıca İsrail'in tehditlerinin sona ermesi gerektiğini vurguladı. Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak, "Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak." ifadelerini kullandı.

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