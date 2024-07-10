NATO Sonuç Bildirgesi yayımlandı! 2026 NATO Zirvesi'ne Türkiye ev sahipliği yapacak
Son dakika.... NATO Sonuç Bildirgesi'nde, 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu.
Kuzey Atlantik İttifakı NATO, 75 yıl önce kurulduğu Washington'da toplandı.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından NATO Sonuç Bildirgesi yayınlandı.
Buna göre Müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması kararlaştırıldı.
NATO SONUÇ BİLDİRGESİ'NDE TERÖR MESAJI
Teröristler ve terör örgütleri tarafından ortaya konan tehdit ve zorluklara kararlılıkla karşı koymaya devam edeceğiz.
NATO, 75. YILINDA EVİNDE
NATO'nun bu yıl Washington'da bir zirve düzenlemesi sembolik bir anlam taşıyor.
1949'da 12 ülkenin Washington'da "Kuzey Atlantik Anlaşması"nı imzalamasıyla kurulan ittifak, bu yıl 75. yaşını kutluyor.
50. yaşını da Washington'da kutlayan NATO, en son ABD'de 2012'de zirve düzenlemişti.
Ev sahibi ABD'de ise mevcut başkan ve 2024 seçimlerinde demokratların başkan adayı Joe Biden'ın sağlık durumu, ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
Zirve'de NATO'nun atacağı adımların yanı sıra, Biden'ın kritik toplantılarda sergileyeceği performans ve göreve devam edip etmeyeceği konuları, zirveye bir nevi gölge düşürüyor.
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