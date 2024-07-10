NATO Sonuç Bildirgesi yayımlandı! 2026 NATO Zirvesi’ne Türkiye ev sahipliği yapacak





NATO, 75. YILINDA EVİNDE

NATO'nun bu yıl Washington'da bir zirve düzenlemesi sembolik bir anlam taşıyor.

1949'da 12 ülkenin Washington'da "Kuzey Atlantik Anlaşması"nı imzalamasıyla kurulan ittifak, bu yıl 75. yaşını kutluyor.

50. yaşını da Washington'da kutlayan NATO, en son ABD'de 2012'de zirve düzenlemişti.

Ev sahibi ABD'de ise mevcut başkan ve 2024 seçimlerinde demokratların başkan adayı Joe Biden'ın sağlık durumu, ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Zirve'de NATO'nun atacağı adımların yanı sıra, Biden'ın kritik toplantılarda sergileyeceği performans ve göreve devam edip etmeyeceği konuları, zirveye bir nevi gölge düşürüyor.