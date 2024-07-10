Bakanlıktan sosyal medyadaki o görüntülere açıklama! Yapay zeka ile oluşturulduğu ortaya çıktı
Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yer aldığı videoya ilişkin bakanlık bir açıklama geldi. Şimşek'in yer aldığı videonun yapay zeka ile oluşturulduğunu belirten bakanlık vatandaşlara uyarıda bulunarak bu tarz içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapay zeka ile oluşturulmuş gerçek dışı içeriklere itibar edilmemesi uyarısında bulundu. Mehmet Şimşek'in sosyal medyada yer alan güneş enerjisine ilişkin konuşmalarına ilişkin bakanlıktan açıklama yapıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, Bakan Mehmet Şimşek'in bir yayınındaki açıklamalarına yapay zekayla eklenmiş sahte içeriğe ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Sayın Bakanımızın konuk olduğu bir yayına yapay zeka ile seslendirme eklendiği ve vergi konulu gerçek olmayan içeriklerin sosyal medyada paylaşıldığı görülmüştür.
Yapay zeka ile oluşturulmuş, gerçek dışı bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."
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