Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için ABD’de! Gazze katliamını dünyaya haykıracak | Hangi liderler ile görüşecek? Özel detaylar A Haber’de

Bunun yanı sıra, yol üzerinde belirlenecek olan bazı isimlerde var. Liderlerin programı belli oldukça görüşmelerin netleşeceğini söyleyebiliriz.

NATO oturumlarında Türkiye'nin vereceği mesajlar oldukça önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Savunma Sanayii'nde Türkiye'ye uygulanan ambargolara dikkat çekecek. Bunu da NATO müttefiki olan ülkelerin birbirlerine ambargo uygulamaması gerektiği üzerinden yapacak.

Yine aynı şekilde NATO müttefiği olduğu halde terörizme destek veren ülkeler söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada buna dikkat çekeceğini söylebiliriz.

İkili görüşmelerde öne çıkacak başlıklar; Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Gazze savaşı olacak.