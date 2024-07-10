Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için ABD'de! Gazze katliamını dünyaya haykıracak | Hangi liderler ile görüşecek? Özel detaylar A Haber'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Washington'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gitti. Başkan Erdoğan'ın zirve kapsamında gerçekleştireceği görüşmeleri ve özel detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile ABD'nin başkenti Washington'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Andrews Askeri Hava Üssü'nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve diğer ilgililer karşıladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığını üstleneceği zirvede, Türkiye'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.
Başkan Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Washington'a gitti.
Erdoğan'ın, zirve kapsamında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN NATO ETKİNLİĞİNDE!
Başkan Erdoğan, Washington'da NATO'nun 75. Yıl Anma Etkinliği'ne katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ
Başkan Erdoğan'ı, ABD'de konaklayacağı otelin önünde Türk vatandaşları karşıladı.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington DC'ye gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Andrews Askeri Hava Üssü'nden konaklayacağı otele geçti.
Otelin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Türkçe ve İngilizce "Hoş geldiniz" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla karşılayan vatandaşlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganları attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, makam aracından el sallayarak kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
A HABER MUHABİRİ RÜYA AKKUŞ ABD'DE EN ÖZEL DETAYLARI AKTARDI
A Haber muhabiri Rüya Akkuş: NATO'da 3 farklı oturum düzenlenecek. Her oturumun konusun farklı olacak. Tüm bu oturumların yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Washington'a gelir gelmez, ikili görüşmelerine başlayacak.
BIDEN'IN RESEPSİYONUNA KATILACAK
Başkan Erdoğan gelir gelmez ABD Başkan Joe Biden'ın vereceği resepsiyona katılacak. Protokolün ilk imzalandığı yerde gelen tüm liderler orada olacak.
BAŞKAN ERDOĞAN HANGİ LİDERLER İLE GÖRÜŞECEK?
Daha sonrasında Macaristan lideri Victor Orban ile bir görüşme gerçekleştirmesini bekliyoruz. Özellikle iki liderin de programına uygun bir saat aralığı belirlenecek ve bir araya gelmiş olacaklar.
Macaristan liderinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Almanya Şansölyesi, Yunanistan Başbakanı, İngiltere Başbakanı ile görüşeceği biliniyor.
Bunun yanı sıra, yol üzerinde belirlenecek olan bazı isimlerde var. Liderlerin programı belli oldukça görüşmelerin netleşeceğini söyleyebiliriz.
NATO oturumlarında Türkiye'nin vereceği mesajlar oldukça önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Savunma Sanayii'nde Türkiye'ye uygulanan ambargolara dikkat çekecek. Bunu da NATO müttefiki olan ülkelerin birbirlerine ambargo uygulamaması gerektiği üzerinden yapacak.
Yine aynı şekilde NATO müttefiği olduğu halde terörizme destek veren ülkeler söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada buna dikkat çekeceğini söylebiliriz.
İkili görüşmelerde öne çıkacak başlıklar; Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Gazze savaşı olacak.
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